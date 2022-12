Netflix, dicembre 2022: Maurizio Merluzzo ci racconta tutte le novità più importanti

Streaming Soon è di nuovo qui con il quarto episodio dell’appuntamento mensile di Netflix in cui Maurizio Merluzzo presenta le novità in arrivo. A dicembre Netflix verrà “invaso” da titoli come Odio il Natale, Glass Onion: Knives Out, The Witcher: Blood Origin, Emily in Paris stagione 3, Alice in Borderland stagione 2, Summer Job, Pinocchio di Guillermo del Toro…

Vi ricordiamo la lista delle novità top precedentemente riportata da Netflix:

1 dicembre

Starsky & Hutch (film)

Rick and Morty: Stagione 6

2 dicembre

L’estate in cui imparammo a volare: Stagione 2 Parte 1

Scrooge: Canto di Natale

L’amante di Lady Chatterley

7 dicembre

Odio il Natale

Too hot to handle: Stagione 4

9 dicembre

Pinocchio di Guillermo del Toro

13 dicembre

Gudetama: Un nuovo viaggio

14 dicembre

Credo a Babbo Natale

15 dicembre

John Wick 3

16 dicembre

Paradise Police: Parte 4

The Recruit

Summer Job

Bardo, la cronaca falsa di alcune verità

20 dicembre

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh: Parte 1

21 dicembre

Emily in Paris: Stagione 3

I am a killer: Stagione 4

22 dicembre

Alice in Borderland: Stagione 2

23 dicembre

Glass Onion – Knives Out

25 dicembre

Matilda the Musical di Roald Dahl

The Witcher: Blood Origin

26 dicembre



Treason

30 dicembre

Rumore bianco

