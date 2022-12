You People: il teaser trailer del film Netflix con Eddie Murphy e Jonah Hill

Ecco il teaser di You People, il film Netflix che vede protagonisti Jonah Hill ed Eddie Murphy in una sorta di adattamento di Indovina chi Viene a Cena?

Netflix ha diffuso il teaser trailer di You Pepole, il film che vedrà come protagonisti Jonah Hill ed Eddie Murphy. Si tratta di una commedia romantica in cui due giovani fidanzati di due culture diverse si devono confrontare con le diversità delle rispettive famiglie.

Nel filmato possiamo vedere una sorta di situazione in stile Indovina chi viene a Cena?, con il personaggio di Jonah Hill che cerca di far colpo sul padre della sua fidanzata, interpretato dallo stesso Eddie Murphy.

Il film vedrà presenti nel cast anche Julia Louis-Dreyfus (Thunderbolts), Sam Jay (SNL), Mike Epps (The Hangover), Nia Long (Friday), Deon Cole (black-ish), Rhea Pearlman (Cheers), Molly Gordon (Booksmart), Andrew Schulz (Guy Code), La La Anthony (Power). La regia è di Kenya Barris.

Ricordiamo che Eddie Murphy sta lavorando con Netflix anche alla produzione di Beverly Hills Cop 4, il film sequel della saga cult che mischia poliziesco e commedia. Si tratta di una produzione che arriva dopo l’uscita del sequel de Il Principe Cerca Moglie, distribuito da Prime Video nel 2021.

L’uscita di You People è prevista su Netflix per il 27 gennaio 2023.

