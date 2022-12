Trauma: superarlo e rinascere

Un trauma può avere tante origini, trasforma una persona. Ecco come approfondire meglio la sfida che un trauma ti pone davanti in tutte le sue sfaccettature.

Com’è la vita dopo un trauma? Per esempio può essere la morte di una persona cara, l’aggressione di uno sconosciuto o le conseguenze di un incidente. Le cause sono molteplici e possono avvenire in qualsiasi momento della vita e a qualunque età. È possibile che avvenga dopo aver vissuto una situazione spiacevole non ancora del tutto assimilata. Un trauma condiziona, ma se sai conviverci non è preoccupante.

Il problema si verifica quando il trauma diventa protagonista del nostro stato emotivo. Ogni persona è unica nel reagire e nel relazionarsi al trauma attraverso risposte con sintomi psicologici o fisici. In un trauma il senso di colpa potrebbe essere spesso presente. Ad esempio la persona si rimprovera di aver vissuto l’evento che lo ha portato al trauma o si assume la responsabilità di non averlo evitato. Il senso di colpa può arrivare anche durante il tempo di recupero, affrontarlo è importante per poter andare avanti. Valido è anche l’aiuto di uno psicologo. Frequentare gruppi di sostegno può offrire grandi vantaggi per la terapia psicologica.

Normale anche che l’ansia compaia dopo un trauma e un altro piccolo mostro è la solitudine. Vero è anche che solo chi prova il trauma sa cosa significa. L’ambiente circostante cerca di sostenere la persona traumatizzata e ha bisogno di quest’ultima per farlo.

Amici, partner e famiglia vogliono aiutare a superare il trauma. Solo chi sta soffrendo per il trauma permetterà alle persone care e vicine di aiutarlo. Un altro fattore importante a livello negativo è la vergogna eccessiva che riduce le abilità sociali e l’autostima. Può essere un handicap nel processo di recupero.

Non è semplice riprendere una vita normale dopo un trauma, basta però tagliare cosa sta alle radici del trauma e debellarlo. Si ha bisogno di qualcuno però per riuscire a rimuoverle. La terapia psicologica è un alleato utile per superare il trauma e le sue conseguenze. Bisogna avere l’accettazione di tutto quello che è successo, fino al giorno in cui non farà più alcun male, consentendoci di vivere con normalità.