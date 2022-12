Il metaverso dell’UE fa flop: “appena sei persone all’inaugurazione”

Nel tentativo di avvicinare alla politica gli under 30, l’Unione Europa ha investito un gran numero di risorse nella creazione di uno spazio digitale. Insomma, quello che in gergo (e probabilmente in modo improprio) viene chiamato metaverso.

Nonostante gli investimenti dell’UE, la piattaforma sociale in 3D è stata un flop colossale. L’UE aveva organizzato una festa per celebrare l’inaugurazione del suo metaverso, ma stando ad un giornalista che vi ha partecipato, si sarebbero presentate appena cinque persone (che peraltro sono rimaste per pochissimi minuti).

I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL

— Vince Chadwick (@vchadw) November 29, 2022