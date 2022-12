The Fabelmans, Killers of the Flower Moon, The Son e John Wick sono solo alcune delle tantissime pellicola di 01 Distribution in arrivo.

Le Giornate Professionali del Cinema in quel di Sorrento si sono concluse ma restano ancora diversi listini di svariate case cinematografiche da esplorare. Io vi consiglio caldamente di tenere sotto osservazione diversi film che vi andrò a presentare tra pochissimo. Ora però non perdiamo tempo ed addentriamoci nella scoperta di altri cataloghi.

Se a luglio a Riccione si svolge il Ciné a Sorrento verso i primi di dicembre, quest’anno il 28, 29 e 30 novembre ed il primo dicembre, hanno avuto luogo le giornate interamente dedicate al cinema. Nel capoluogo campano stampa, esercenti ed addetti ai lavori del settore cinema avranno la possibilità di scoprire in anteprima il listino dei film in arrivo per le varie case cinematografiche internazionali ed italiane oltre all privilegio di visionare clip esclusive e trailer in anteprima mondiale e non solo. Oggi è il arrivato il momento di mostravi il catalogo di film in uscita per 01 Distribution. Onestamente trovo la proposta di pellicole effettuata di 01 Distribution davvero variegata: si passa da film interazionionali con protagonisti attori che hanno ricevuto o sono stati mandati agli Oscar fino a pellicole tutte all’italiana. Vi cito solo alcuni nomi per farvi comprendere a pieno il calibro del catalogo 01 Distribution: Steven Spielberg, Martin Scorsese, Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Roman Polanski e molti altri. Non posso assolutamente non ricordarvi l’uscita natalizia di The Fabelmans, il nuovo capolavoro di Steven Spielberg; così dovete già da ora segnarvi in agenda la giornata impegnata per il 26 gennaio 2023, data i cui potremo finalmente vedere al cinema Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Se amate gli action a marzo potrete gustarvi il nuovissimo capitolo di John Wick. Questi sono alcuni dei titoli 01 Distribution, scopriamo il resto del catalogo assieme.

Manca davvero poco a The Fabelmans

Ormai ci siamo. Dopo l’anteprima romana svoltasi alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre, il 22 dicembre The Fabelmans di Steven Spielberg farà il suo grande debutto nelle sale italiane. La critica si è già espressa con entusiasmo in merito al film, ora spetta al pubblico giudicare. The Fabelmans, uno spaccato dell’infanzia americana del XX secolo, è il toccante racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia, la magia dei sogni e il potere salvifico del cinema.

The Fabelmans è scritto da Spielberg insieme al drammaturgo Premio Pulitzer Tony Kushner, storico collaboratore del regista, due volte candidato all’Oscar per le sceneggiature di Lincoln e Munich. I produttori sono la candidata all’Oscar Kristie Macosko Krieger, Spielberg e Kushner.

The Fabelmans, uno spaccato intenso e personale dell'infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e il potere salvifico del cinema. Il film, che ha già vinto il Premio del Pubblico al Festival di Toronto, è interpretato dalla quattro volte candidata all'Oscar Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e dal candidato all'Oscar Judd Hirsch. Noi lo abbiamo già visto alla Festa del Cinema di Roma, ecco la nostra recensione.

Gli attesissimi: Killers of the Flower Moon, The Son e Ferrari

Gennaio sarà il mese del tanto atteso, quanto chiacchierato Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Il lungometraggio sviluppato da Apple Studios (mentre in precedenza era stato affidato a Paramount) e diretto e prodotto dal premio Oscar Martin Scorsese, è basato sul best-seller di David Grann e segue la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi, una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

Il cast del film è formato da Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleu, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy e Scott Shepherd.

Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone interpretano rispettivamente Ernest Burkhart e Mollie Burkhart. Quest’ultima è una donna di etnia Osage che si innamora di Ernest. All’inizio della loro relazione, Mollie lo invita a cena e da quel momento stringono un legame molto forte. Originaria del Montana, Lily Gladstone discende dalla tribù dei Piedi Neri e Nasi Forati. Ha fatto il suo debutto cinematografico in Winter in the Blood di Alex e Andrew Smith ed è apparsa di recente in Billions della Showtime, così come nei film di Kelly Reichardt Certain Women e First Cow.

I retroscena sul film sono tantissimi e molti dei quali riguardano la sua produzione purrascosa. Il film sarà etichettato come prodotto Apple e distribuito nei cinema da Paramount. Paramount aveva acquisito i diritti del film già tempo fa, ma il costo di produzione di circa 200 milioni di dollari aveva convinto l’azienda a cercare un partner. In molti puntavano su Netflix, alla quale Paramount aveva già venduto i diritti di The Irishman finendo poi per pentirsene visto il successo e le dieci nomination agli Oscar di quest’ultimo, ma a spuntarla è stata, appunto, Apple. Il colosso dovrà finanziare il progetto e diventarne lo studio creativo mentre come detto Paramount si occuperà della distribuzione al cinema. Il film porterà nuovamente insieme il regista con due degli attori con cui ha più collaborato in carriera. Quello di Scorsese con DiCaprio e De Niro sarà il progetto più ambizioso del servizio streaming di Apple, che si era già aggiudicata i diritti di Greyhound, il film sulla Seconda Guerra Mondiale scritto e interpretato da Tom Hanks. Quanto siete curiosi di scoprire se il cospicuo budget investito sarà valso la pena. Quello che sembra certo è la presenza del film tra la selezione dei lungometraggio presentati agli Oscar: il cast coinvolto, il regista e la storia sembrano troppo pensati per incuriosire l’Academy. Peccato che l’uscita del film sia slittata da quella prevista di fine 2022 alla nuova data di gennaio 2023, con precisione in Italia uscirà il 26 gennaio 2023. Per tale motivo Killers of the Flower Moon non sarà tra i lungometraggi nominati alla cerimonia degli Oscar 2023, dubito anche che possa rientrare tra i selezionati del 2024 dato il periodo d’uscita non congeniale. Non ci resta che attendere.

A Venezia, precisamente al Festival del Cinema di Venezia edizione numero 79, abbiamo avuto modo di visionare in anteprima The Son, nuovo film diretto da Florian Zeller. Dopo lo straordinario successo di The Father – Nulla è come sembra, film rivelazione vincitore di due Premi Oscar, Florian Zeller torna alla regia con il suo secondo film, The Son, opera seconda della trilogia di Zeller, in Concorso alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Vi mostriamo oggi il teaser trailer italiano della pellicola, che vede nel cast Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie e Anthony Hopkins.

Due anni dopo il divorzio dei genitori, il diciassettenne Nicholas non può più vivere con sua madre. Il male di vivere che sente è diventato una presenza costante e il suo unico rifugio sono i ricordi dei momenti felici di quando era bambino. Il ragazzo decide di trasferirsi dal padre Peter, che ha appena avuto un figlio dalla sua nuova compagna. Peter prova a occuparsi di Nicholas pensando a come avrebbe voluto che suo padre si prendesse cura di lui ma nel frattempo cerca di destreggiarsi tra la sua nuova famiglia e la prospettiva di un’allettante carriera politica a Washington. Tuttavia, mentre cerca di rimediare agli errori del passato, perde di vista il presente di Nicholas.

The Son è un racconto destinato a risuonare profondamente in chiunque abbia dovuto lottare per la propria famiglia. Qual è il confine tra ciò che è meglio per noi e le responsabilità che abbiamo verso gli altri e verso i nostri figli? The Son arriverà in Itala a gennaio.

Ancora poco sappiamo in merito a Ferrari, di Michael Mann, già però solo dal titolo penso di aver catturato la vostra attenzione. La storia è ambientata nel 1957, quando l’ex pilota Ferrari si trova a vivere un momento di crisi. La sua azienda rischia la bancarotta, ed anche il matrimonio con la moglie Laura è in crisi, dopo la perdita di un figlio. Perciò Ferrari deciderà di scommettere tutto su una sola gara, la Mille Miglia. Adam Driver sarà iol protagonista Enzo Ferrari e il film dunque dovrebbe essere un vero e proprio biopic sul padre fondatore della notissima casa automobilistica e scuderia. Penelope Cruz vestirà i panni di Laura, la moglie di Enzo Ferrari, mentre Shailene Woodley farà Lina Lardi. La produzione del lungometraggio è iniziata da qualche mese in Italia. Si tratta di un progetto a cui Michael Mann lavora da circa due decenni. Nel cast anche: Patrick Dempsey, Jack O’Connell, Sarah Gadon e Gabriel Leone.

Mann ha lavorato anche sulla sceneggiatura realizzata assieme a Troy Kennedy Martin (The Italian Job), basata sul libro di Brock Yates intitolato Enzo Ferrari – The Man and the Machine. Il filmmaker farà da produttore assieme alla sua Moto Productions, ed a P.J. van Sandwijk, John Lesher, Lars Sylvest, Thorsten Schumacher, Gareth West e Niels Juul.

Nel 2023 arriva anche John Wick 4

A marzo 2023 debutterà al cinema l’atteso John Wick 4, nuovo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves. L’attesissimo capitolo “finale” della saga di John Wick arriverà nella sale italiane il 23 marzo 2023. Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma, dove affronterà alcuni dei più spietati killer del mondo.

Il regista Chad Stahelski ha confermato che si tratta di un lungometraggio di oltre due ore. Il minutaggio dei film di John Wick si sta alzando in maniera notevole, considerando che il primo film della saga si aggirava attorno all’ora e 40, mentre il terzo è arrivato a due ore e 11 minuti. Da poco è stato anche rivelato che lo stesso Keanu Reeves comparirà nello spin-off Ballerina, che ha come protagonista Ana de Armas. Il progetto su Ballerina vedrà, oltre al ritorno di Keanu Reevs come John Wick, anche Ian McShane che ritornerà a vestire i panni di Winston, il proprietario dell’hotel Continental.

John Wick 4 è diretto da Chad Stahelski (basato sui personaggi creati da Derek Kolstad) e scritto da Shay Hatten e Michael Finch, il film vede nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane.

Eco la sinossi ufficiale di John Wick 4, purtroppo al momento anche se è già stato distribuito il trailer del film, non sappiamo nulla di più in merito alla trama. John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

Le pellicole italiane firmate 01 Distribution

Il cinema italiano sarà grande protagonista del catalogo 01 Distribution del 2023. Partiamo con Io capitano di Mattero Garrone. Il film è è una fiaba omerica che racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa (gli esordienti Seydou Sarr e Moustapha Fall), che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, i pericoli del mare e le ambiguità dell’essere umano.

Nanni Moretti torna al cinema con Il sol dell’avvenire, film in uscita nel 2023 con con Mathieu Amalric, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Nanni Moretti, Elena Lietti, Jerzy Stuhr, Laura Nardi, Beniamino Marcone, Rosario Lisma, Flavio Furno e Francesco Brandi. La pellicola sarà ambientata tra gli anni ’50 e ’70 nel mondo del circo e del cinema. Purtroppo al momento vige il massimo riserbo sulla trama.

Anche Alessandro Siani torna al cinema nel 2023 con Tramite amicizia, commedia con protagonista lo stesso Siani. Lorenzo ha un’agenzia molto particolare: offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per lo shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te. Quando però è il proprietario dell’azienda di dolciumi dove lavorano i suoi zii ad aver bisogno di un amico, tutto si scompiglierà e la vita di Lorenzo cambierà definitivamente. Dopo l’anteprima della Festa del cinema di Roma nel 2023 vedremo al cinema anche Educazione fisica di Stefano Cipani, regista del tanto amato Mio fratello rincorre i dinosauri. Il cast è davvero importante e coinvolge Angela Finocchiaro, Giovanna Mezzogiorno, Raffaella Rea, Sergio Rubini e Claudio Santamaria. Le tematiche sono adatte a grandi e piccini, è un film che va fatto assolutamente vedere nelle scuole. I genitori di tre alunni vengono convocati dalla preside di una scuola media di provincia: è successo un fattaccio, di cui i loro figli sono i responsabili. Ma è difficile da credere e da accettare. La palestra si trasforma in un’aula di tribunale improvvisata, dove ha inizio un processo feroce nel tentativo ostinato di smentire e nascondere la verità.

Ecco di seguito l’elenco completo dei film firmati 01 Distribution in uscita nel 2023 Dato che per la maggior parte dei film firmati 01 Distribution non ha ancora una data d’uscita ufficiale ma la major ha solo assicurato l’arrivo entro il 2023, non troverete di seguito segnalate le date d’uscita di tutti i film. Speriamo che per i film per cui in precedenza non vi ho indicato il giorno esatto d’uscita 01 Distribution associ presto una collocazione all’interno del già fitto calendario cinematografico del 2023. Ecco i film: