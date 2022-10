Iniziamo la recensione di The Fabelmans dicendo che ogni regista, a quanto pare, ha una storia di formazione profondamente personale da raccontare, da I 400 colpi di Francois Truffaut a Minari di Lee Isaac Chung. E ultimamente, ogni Toronto International Film Festival ha fatto di uno di quei film un fulcro della sua scaletta.

L’anno scorso, è stato Belfast di Kenneth Branagh, che ha vinto il premio del pubblico del TIFF e ha ricevuto una nomination all’Oscar per il miglior film; quest’anno è The Fabelmans di Steven Spielberg.

Basato sull’infanzia di Spielberg nel New Jersey (brevemente), a Phoenix (più a lungo) e nella California del Nord (per un periodo tempestoso al liceo), The Fabelmans è un dolce sguardo a un ragazzo che è stato trafitto dai film dal momento in cui ha ha visto The Greatest Show on Earth nel 1952 e che ha iniziato le sue avventure nel cinema con l’aiuto della telecamera di suo padre e di un treno Lionel situato nel seminterrato.

Spielberg – o il suo alter ego in questo film, Sammy Fabelman – è migliorato molto man mano che andava avanti, così come questo film.

Sembra un po’ troppo leggero e persino occasionalmente incerto all’inizio, ma prende vigore, diventa più profondo e più commovente e inchioda assolutamente il finale.

Ciò è in parte dovuto all’abbondante affetto che Spielberg prova chiaramente per il materiale, in parte perché il co-sceneggiatore Tony Kushner potrebbe aver contribuito a ridurre il fattore schmaltz che a volte ostacola questo maestro regista e in parte a causa di un cast guidato da Michelle Williams. Senza dimenticare la performance inquietante nei panni dello spirito libero ma tormentato Mitzi Fabelman, un sostituto della madre di Spielberg, Leah.

Girato dal direttore della fotografia di lunga data di Spielberg Janusz Kaminski, The Fabelmans inizialmente vede il cinema attraverso una lente rosa, mentre il giovane Sammy siede tra i suoi genitori in un gigantesco palazzo del cinema degli anni ’50 e poi si siede in macchina, con gli occhi spalancati e senza parole, durante il ritorno a casa.

Il padre di Sammy, Burt (Paul Dano), è un mago della matematica e della scienza gentile e didattico che spiegherà i principi scientifici molto più a lungo di quanto chiunque voglia ascoltare; sua madre suona il piano e balla e usa piatti di carta e posate di plastica perché è più facile che lavare i piatti. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

La Magia del cinema

Proseguiamo la recensione di The Fabelsman dicendo che le storie cinematografiche sulla maturità ci hanno regalato molte grandi famiglie ebree sedute intorno ai tavoli a parlare tra loro e ad essere amorevolmente rumorose, e Spielberg entra in questa particolare arena con un tocco leggero.

Impostando il frastuono sul jazz sbarazzino e regalandoci montaggi su Gli sforzi iniziali di Sammy come regista e montatore. C’è la sua personale interpretazione della scena dell’incidente ferroviario di “The Greatest Show on Earth”, il film horror per il quale ha usato tutta la carta igienica in casa per impacchettare la mummia e le sempre più elaborate ricostruzioni western e di film di guerra di un ragazzo (Mateo Zoryna Francis-Deford), e poi un giovane (Gabriel LaBelle, che interpreta Sam per la maggior parte del film ed è fantastico), che in qualche modo ha un talento per portare le cose sullo schermo.

Ad un certo punto, un adolescente Sam (a questo punto preferisce non essere chiamato Sammy) osserva il proprio lavoro e borbotta: “Falso. Totalmente falso”. E per un minuto, potreste trovarvi a chiedervi quanto possa essere consapevole di se stesso quel commento.

Ma dopo circa un’ora della durata di quasi due ore e mezza del film, Judd Hirsch si presenta come zio Boris, che una volta ha lavorato in film muti e riconosce uno spirito affine in Sam: “Siamo drogati”, lui dice Sam. “L’arte è la nostra droga”. Hirsch quasi ruba il film in una singola scena di cinque minuti; non è solo che porta una sferzata di energia (che il film ha già in abbondanza), ma il suo blitzkrieg dalla parlantina veloce è così irresistibile che il pubblico ha sobbalzato sulla sedia.

E non molto tempo dopo che Boris ha bombardato la vita di Sam, una lunga sequenza in cui Sam monta le riprese di un viaggio in campeggio con la famiglia è altrettanto sbalorditiva. Mentre sta mettendo insieme il film che ha girato nel bosco, Sam inizia a notare che c’è troppa intimità e desiderio negli sguardi e nel linguaggio del corpo tra sua madre e “Zio Bennie”, il migliore amico di suo padre (Seth Rogen). Impostato su Mitzi che esegue musica lugubre al pianoforte, la sequenza approfondisce e oscura il film e gli conferisce una gradita gravità.

La realizzazione di ciò che potrebbe accadere con sua madre esplode nella vita di Sam e lo allontana dal cinema quando la famiglia si trasferisce nel nord della California per il nuovo lavoro di Burt. L’attenzione si concentra sulla crescente depressione di Mitzi e sul fatto che Sam sia vittima di bullismo da un paio di atleti antisemiti e corteggiato da una ragazza che vuole che preghi Gesù prima di baciarla.

Commuovente e potente

Arriviamo alla conclusione della recensione di The Fabelmans dicendo che

il film non è solo una vetrina per una delle interpretazioni più potenti e commoventi di Williams, è un esempio maturo e sicuro di un regista che mescola magistralmente gli stati d’animo e mostra la storia di famiglia, la storia del regista che trova il suo potere e tutto il resto.

Lo fa con un sorriso, una strizzatina d’occhio, un paio di battute esilaranti e autoreferenziali e un cameo inestimabile di David Lynch, tra gli altri.

Il film mostra un tocco leggero che non toglie nulla alle profondità reali che vengono esplorate.

Che The Fabelmans sia uno dei film più personali di Spielberg non è mai stato messo in dubbio; che sia anche uno dei suoi più originali e più soddisfacenti da anni è un bonus di benvenuto.

Se avete mai visto un film di Spielberg, incluso questo, sapete già com’è. Quest’ultimo informa il primo, portando l’umanità attraverso una scena a tavola in Lo squalo o uno stupido scherzo di una recinzione elettrica in Jurassic Park. Tuttavia, la roboante interpretazione di Hirsch in questa scena è esaltante, perché individua il motivo per cui l’equilibrio non è facile. E proprio così, Hirsch è nella corsa al miglior attore non protagonista.

Ancora una volta, era difficile non farsi venire in mente Belfast, dove il fascino di un regista per la propria origine è forse inevitabilmente appesantito dall’autoindulgenza e dal sentimentalismo. Spielberg copre ambiziosamente molto terreno in poco più di due ore e mezza. Mentre l’obiettivo principale è l’evoluzione di Sammy come artista, la trama B segue Mitzi e la sua debole fiducia nel suo matrimonio.

Nel frattempo, i personaggi secondari compaiono per colpi di scena emotivi e imbrogli isterici del liceo. Ci sono anche ritmi emotivi pesanti e persino, come già accennato, un cameo di David Lynch che è fatto su misura per far impazzire i cinefili. Molto di questo ma seriale è buono, persino meraviglioso!

In una sceneggiatura scritta insieme al suo collaboratore di West Side Story e al drammaturgo annunciato Tony Kushner, Spielberg non riesce a “uccidere” nessuno dei suoi cari. The Fabelmans corre con esuberanza ma a volte perde un po’ il suo focus. Ma forse dopo tutto il cinema incredibile e rivoluzionario che Spielberg ci ha regalato, questa indulgenza gli deve essere concessa.