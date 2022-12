La Casa di Carta: Corea 2, una clip in anteprima dalla seconda stagione

Ecco un nuovo assaggio de La Casa di Carta: Corea 2 (in originale Money Heist: Korea – Joint Economic Area Part 2), che arriverà su Netflix il 9 dicembre, proseguendo la storia del singolare remake orientale del celeberrimo serial spagnolo La casa de papel.

Il cast della nuova serie è così composto: Yoo Ji-tae (Professore), Kim Yunjin (Seon Woojin), Park Hae-soo (Berlino), Jun Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Mosca), Park Myung-hoon (Cho Youngmnin), Kim Sung-o (Cha Moohyuk), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Lee Joobeen (Yun Misun), Lee Hyun-woo (Rio), Kim Ji-hoon (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo).

La prima stagione della serie è uscita il 24 giugno, e per quanto in occidente se ne sia parlato poco (o, quantomeno, molto meno della versione originale) ha ottenuto in una settimana 33,7 milioni di ore di visualizzazione. La Casa di Carta: Corea è balzato al primo posto tra gli show più seguiti su Netflix in Indonesia, Corea del Sud, Vietnam, Malesia e Tailandia. Il primo posto tra le produzioni non in inglese più seguite sulla piattaforma conferma come i prodotti provenienti dalla Corea stiano andando molto forte in tutto il mondo. Dopo il successo di Squid Game, sono risultati essere molto seguiti anche All Of Us Are Dead, Juvenile Justice e Business Proposal, ad esempio.

Questa la sinossi ufficiale:

Un bottino da 4.000 miliardi di won in valuta comune, una rapina senza limiti in un paese senza frontiere: “Un crimine può cambiare il mondo”.

