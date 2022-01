All of Us Are Dead: un teaser annuncia che la serie horror coreana arriverà su Netflix il 28 gennaio

Netflix ha pubblicato un teaser trailer che ha segnalato l'uscita di All of Us are Dead, una serie TV horror coreana sugli zombi, in arrivo il 28 gennaio.

Considerando che dopo l’uscita di Squid Game l’interesse per le serie TV coreane si è alzato vertiginosamente, potrà incuriosire diversi appassionati il fatto che a breve arriverà sulla piattaforma streaming Netflix un altro telefilm coreano, questa volta di stampo horror e con protagonisti degli zombi. Il titolo della serie TV è All of Us Are Dead, e l’uscita è prevista per il 28 gennaio.

Ecco il video annuncio che segnala l’uscita della serie TV All of Us Are Dead per il 28 gennaio.

La serie coreana All of Us are Dead è stato creata da Lee JQ, Chun Sung-il, e Kim Nam-su, ed è basata su un fumetto digitale realizzato da Joo Dong-Geun. Il fumetto è stato pubblicato su WEBTOON nel 2009.

La storia al centro del telefilm racconta di un virus zombie che irrompe all’interno di una scuola. Tutto ciò porterà gli studenti a cercare di lottare per arrivare alla sopravvivenza.

I protagonisti del progetto sono: Yoon Chan-young che interpreta Chung-san, Park Ji-hoo che fa On-jo,

Cho Yi-hyun che veste i panni di Nam-ra, Park Solomon che fa Lee Soo-hyuk, e Yoo In-soo che interpreta Yoon Gwi-nam.

