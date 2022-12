Alice in Borderland 2: trailer della nuova stagione del serial Netflix

La seconda stagione della serie Netflix “Alice in Borderland” sarà disponibile in tutto il mondo dal 22 dicembre 2022, in esclusiva sulla piattaforma streaming: nel nuovo trailer (che vi mostriamo nella versione originale sottotitolata inglese e in quella doppiata in italiano) ritroviamo i protagonisti interpretati da Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya.

Nella prima stagione, l’apatico, senza un lavoro e con l’ossessione per i videogiochi Arisu si ritrova all’improvviso in un’insolita Tokyo svuotata dei suoi abitanti, dove è costretto a partecipare a giochi pericolosi con i suoi amici per sopravvivere. In questo strano mondo Arisu incontra Usagi, una giovane donna che ha deciso di competere da sola, e insieme finiscono per svelare un mistero dopo l’altro superando numerosi pericoli e cercando di afferrare il significato della vita.

Alice in Borderland è tratta da un manga thriller di sopravvivenza (originariamente pubblicato nella rivista Weekly Shonen Sunday) di Haro Aso, diretta da Shinsuke Sato e interpretata da Kento Yamazaki (Kingdom, The Disastrous Life of Saiki K) e Tao Tsuchiya (Library Wars: BOOK OF MEMORIES, Mare).

La Shibuya deserta della prima stagione lascia spazio a una Shibuya devastata e coperta di vegetazione nella seconda stagione, dove Arisu e Usagi devono scoprire i misteri di Borderland per tornare nel proprio mondo. Nel luogo che pensano nasconda la chiave per scoprire la verità, incontrano alleati, nemici e la mente che si cela dietro ogni game. Arisu e gli altri affrontano game di dimensioni e difficoltà di gran lunga superiori a quelli della prima stagione. Ormai restano solo i game con le carte del Fante, della Regina e del Re: riusciranno a raccoglierle tutte e a tornare nel mondo reale?

Nel cast: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Yuri Tsunematsu, Yuki Morinaga, Keita Machida, Hayato Isomura, Kai Inowaki, Katsuya Maikuma, Honami Sato, Nobuaki Kaneko, Tsuyoshi Abe, Sho Aoyagi, Riisa Naka, Tomohisa Yamashita.

Leggi anche: