Silk: Spider Society – In sviluppo una serie TV dello spiderverso per Prime Video

Angela Kang, che lavorerà alla produzione di Silk: Spider Society, ha parlato della serie TV in sviluppo per Prime Video.

03—Dic—2022 / 10:50 AM

Negli ultimi giorni è stato annunciata l’inizio della produzione del progetto che espanderà ulteriormente lo spiderverso: stiamo parlando di Silk: Spider Society, una serie TV che verrà distribuita su Prime Video, e che vedrà la Sony proseguire con l’inserimento sullo schermo di character presenti nell’universo di Spider-Man.

Silk: Spider-Society verrà sviluppo da Angela Kang, che ha già lavorato a The Walking Dead. La stessa produttrice e sceneggiatrice ha dichiarato sui social:

Da quando c’è stato l’annuncio le cose sono andate avanti, ma con un po’ di ritardo posso dire che questo è il mio nuovo lavoro. Adoro questo personaggio, e l’idea di collaborare con Phil Lord e Chris Miller è un qualcosa di fantastico. Grazie ancora a Lord Miller, ad Amy Pascal, ed agli Amazon Studios, che mi daranno l’opportunità di raccontare la storia di Cindy Moon/Silk.

Il personaggio di Silk ha come alterego Cindy Moon, un personaggio che ha debuttato sulle testate di Spider-Man dopo il 2010, creato da Dan Slott e Humberto Ramos. Cindy è una ragazza di origini coreane che vive negli Stati Uniti, presente durante la gita scolastica che portò Peter Parker ad essere morso da un ragno radioattivo. Anche Cindy subì lo stesso trattamento, acquisendo anch’essa dei poteri. Ma la sua sorte fu diversa, considerando che fu rinchiusa in una struttura assieme ad altre persone che avevano acquisito i poteri di Spider-Man, per nasconderla dal temibile Morlun. Ma quando l’Uomo Ragno riuscì a sconfiggere il villain, Cindy venne liberata, diventando Silk.

La storia che intendono raccontare gli Amazon Studios inizia proprio dal momento in cui Cindy viene liberata, e va alla ricerca della sua famiglia, assumendo il ruolo della supereroina Silk.