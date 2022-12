Rebel Moon: finite le riprese del nuovo film di Zack Snyder

03—Dic—2022 / 10:28 AM

Gli appassionati di Zack Snyder si possono preparare ad un altro lungometraggio del regista di Justice League, considerando che da poco si sono concluse le riprese di Rebel Moon, il nuovo film che fa parte dell’accordo tra il regista e la piattaforma streaming Netflix.

In un post su Vero Zack Snyder ha scritto:

Grazie a tutti coloro che hanno lavorato sulle riprese di Rebel Moon. Sono onorato di aver ricevuto la vostra dedizione, le vostre capacità artistiche, il vostro incredibile lavoro e la vostra amicizia. Senza di voi non sarebbe stato possibile realizzare questo film. Perciò vi dico ancora grazie! Abbiamo appena concluso con le riprese.

Secondo Zack Snyder il nuovo progetto sarà come Man of Steel nelle scene ambientate su Krypton però “pompate con gli steroidi più potenti possibili”. Una frase che sta a rappresentare come Rebel Moon sarà un film di fantascienza carico di tutta la potenza visiva di Zack Snyder, capace spesso di andare anche sopra le righe.

Il cast del film Netflix vede presenti Anthony Hopkins, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou e Doona Bae. Questi interpreti si uniscono a Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Jena Malone (The Neon Demon), Staz Nair (Supergirl) e Sky Yang (Halo).