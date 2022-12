Xiaomi 13 e 13 Pro: primi sample fotografici ufficiali e qualche informazione in più

La presentazione era prevista per il 1 dicembre, ma alla fine è stata rimandata. Fortunatamente possiamo comunque già farci un'idea di come saranno i nuovi Xiaomi 13

La presentazione era prevista per il 1 dicembre, ma alla fine è stata rimandata senza spiegazioni. Fortunatamente possiamo comunque già farci un’idea di come saranno i nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro.

Il produttore ha condiviso su Weibo le prime foto scattate usando i due nuovi telefoni. Ricordiamo che il modello Pro monta il nuovo sensore Sony IMX989 – uno dei sensori più grossi mai equipaggiati su uno smartphone, che di conseguenza è in grado di offrire scatti di alta qualità e di catturare una maggiore quantità di luce. Giudicate voi: le foto – per quanto provenienti da Xiaomi e non da un tester indipendente – sono senz’altro spettacolari.

Conosciamo anche qualcosina di più sui tagli di memoria in cui saranno disponibili i due telefoni. La lista completa – che vale sia per lo Xiaomi 13 che per lo Xiaomi 13 Pro -, include quattro versioni:

8/128GB

8/256GB

12/256GB

12/512GB

La memoria interna usa lo standard UFS 4.0, fuorché la variante da 128GB che sarà UFS 3.1

In copertina potete trovare una foto dei due smartphone, che riprendono entrambi – non senza importanti stravolgimenti – le linee debuttate con la scorsa generazione di top di gamma targati Xiaomi.

Ricordiamo che entrambi i due smartphone monteranno il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, di cui vi abbiamo parlato qui.