Volkswagen ID.3: nel 2023 cambia look… e che schermo!

La Volkswagen ID.3, la prima auto elettrica di massa del produttore tedesco, riceverà presto un restyling. È il primo veicolo ad aver sfruttato la piattaforma MEB, il cuore della strategia di elettrificazione di Volkswagen. La nuova versione della elettrica arriverà nelle concessionarie a partire dalla prossima primavera, nel frattempo il produttore ha condiviso alcuni bozzetti utili per farci un’idea del nuovo design.

I cambiamenti principali riguardano il frontale: dai paraurti al taglio dei gruppi ottici, che verranno rivisti anche al posteriore.

Sono previste anche alcune novità per quanto riguarda gli interni, che verranno realizzati utilizzando alcuni nuovi materiali ecosostenibili. Volkswagen ha scelto di non utilizzare più materiali di origine animale. Anche l’infotainment verrà completamente rivoluzionato: via l’attuale schermo da 10 pollici, al suo posto ne debutta uno nuovo molto più grande (ben 12 pollici). I software verranno aggiornati e il veicolo potrà ricevere frequenti aggiornamenti OTA.

La nuova versione dell’ID3 supporterà la modalità Plug & Charge, che consente di ricaricare semplicemente inserendo il connettore, senza usare applicazioni o tessere per sbloccare la colonnina. A questo si aggiungono le nuove generazioni degli ADAS di VW, tra cui Intelligent Travel Assist con Swarm Data e il Park Assist Plus con funzione Memory.