The Mandalorian 3: svelata la data d’uscita della nuova stagione dell’amato serial

Direttamente dall'account Twitter ufficiale veniamo a sapere che non manca poi molto all'arrivo di The Mandalorian 3.

Il Mandaloriano e Grogu torneranno presto sui nostri teleschermi forniti di Disney+: l’appuntamento, stando a quanto riportato da un nuovo tweet dell’account ufficiale di The Mandalorian, è per il primo marzo 2023.

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/h0NrVMIT4V — The Mandalorian (@themandalorian) December 1, 2022

Si tratta, in realtà, di un posticipo, dato che a maggio un poster anticipò l’uscita per febbraio. Non conosciamo i motivi di questo ritardo sulla schedule, ma non sarebbe la prima volta che una serie importante su Disney+ lo subisce, relativamente al lancio.

Le riprese di The Mandalorian 3 si sono svolte con gli attori impegnati sul set super tecnologico della Industrial Light and Magic, che con The Volume ha tirato fuori un qualcosa di davvero particolare: si tratta di una sorta di grande palcoscenico sonoro in cui il direttore della fotografia ha già le luci e lo scenario del set presenti sulla scena.

Di cosa parlerà nello specifico la serie non è ancora dato a sapere, ma sarà naturalmente in continuity con The Book of Boba Fett, presentando anche un personaggio, nuovo, interpretato da Christopher Lloyd.

