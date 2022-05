The Mandalorian 3: il nuovo poster svela che arriverà su Disney+ a febbraio 2023

Dalla Star Wars Celebration i fan si aspettavano, senza dubbio, l’annuncio della data d’uscita di The Mandalorian 3, e sono stati accontentati: insieme al nuovo poster, infatti, è stata svelato che l’arrivo su Disney+ è atteso per il febbraio del 2023.

The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GXPfUIugNp

— Star Wars (@starwars) May 26, 2022