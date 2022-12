Saint Seiya: Knights of the Zodiac, il teaser internazionale presenta footage inedito

Dopo la versione nipponica ecco arrivare anche la versione internazionale del teaser trailer del live action tratto dalla mitica (e mitologica!) serie de I Cavalieri dello Zodiaco, ovvero Saint Seiya: Knights of the Zodiac. Possiamo notare finalmente più nel dettaglio l’armatura del Pegaso (dal tratto più simile a qualcosa di Arturiano, in verità), ma anche Cassius, Castalia (la cui interprete è ancora sconosciuta) e quello che potrebbe essere Ikki della Fenice.

Intanto è stato chiarito il ruolo del personaggio interpretato da Famke Janssen: si tratterebbe di una sorta di versione femminile del villain già visto nel (fallimentare) reboot Netflix degli ultimi anni, Guraad, leader di un’organizzazione che vuole soggiogare la giovane Sienna per garantirsi i poteri della dea Athena.

Questa la sinossi ufficiale:

Quando Seiya, un caparbio orfano di strada in cerca di sua sorella rapita, senza volerlo scopre i suoi poteri nascosti, scopre anche che potrebbe essere l’unica persona vivente in grado di proteggere la reincarnazione di una dea, inviata per sorvegliare l’umanità. Riuscirà a lasciar andare il suo passato e abbracciare il suo destino, per diventare un Cavaliere dello Zodiaco?

Nel cast, oltre a Mackenyu (che ritroveremo presto anche nel ruolo di Zoro in One Piece), abbiamo Madison Iseman (Jumanji, I Know What You Did Last Summer), Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Snowpiercer), Famke Janssen (X-Men, Taken, The Vault), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On My Block), e Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman, Kamen Rider: Dragon Knight, Iron Chef America). La pellicola è diretta dallo specialista dei VFX Tomasz Baginski, mentre lo stunt coordinator è Andy Cheng, lo stesso di Shang-Chi.

