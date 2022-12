Il sogno di Elon Musk: 1 miliardo di utenti su Twitter entro 18 mesi

Elon Musk vuole portare Twitter ad avere 1 miliardo di utenti attivi ogni mese entro i prossimi 12 o 18 mesi. Grossomodo, si tratterebbe di circa la metà degli utenti di WhatsApp e un po’ meno di quelli presenti su Instagram.

Per il momento le cose stanno andando ‘benino’: nella settimana del 16 novembre, ad esempio, Twitter ha accolto in media 2 milioni di nuovi utenti ogni mese, e sicuramente questa crescita (superiore del 66% rispetto ai numeri abituali del social) dipende dal clamore creato dall’acquisizione da parte di Elon Musk. Tuttavia, è verosimile che il fattore ‘Elon’ si esaurirà molto presto, smettendo di essere una novità.

Anche per questo motivo, Twitter dovrà inventarsi più di qualche trovata azzeccata per poter raggiungere gli obiettivi prefissati da Musk e, dunque, un pubblico molto più vasto ed eterogeneo di quello che oggi utilizza abitualmente il social.

Elon Musk non ha mai fatto mistero di voler trasformare radicalmente Twitter, rendendolo quello che lui chiama una “Everything app”. Insomma, un applicazione che racchiude all’interno di sè numerosi servizi, che vanno dalla messaggistica ai (soprattutto) pagamenti, passando per canali di informazione e intrattenimento. In gergo si parla di super-app, in questi casi.

In futuro Twitter potrebbe diventare un rivale di PayPal, integrando una piattaforma di pagamenti istantanei, forse anche attraverso le criptovalute.

Basterà? È molto improbabile, nonostante Elon Musk sembra piuttosto sicuro delle sue capacità. “Credo che il trend di questi giorni possa portare Twitter ad avere oltre 1 miliardo di utenti attivi mensilmente in massimo 12 o 18 mesi”, ha detto rispondendo al commento di un altro utente.