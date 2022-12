Guardiani della Galassia Vol. 3: primo trailer dell’atteso film Marvel Studios

02—Dic—2022 / 12:03 AM

Neanche il tempo di processare l’Holiday Special che ecco arrivare il trailer della terza avventura di Peter Quill & Co.: Guardiani della Galassia Vol. 3, nelle sale italiane dal 3 maggio 2023.

Kevin Smith ha dichiarato, in proposito al trailer mostrato al San Diego Comic-Con (che, però, sembrerebbe in qualche modo diverso da quello rilasciato stasera, a partire dalla musica):

Il trailer dei Guardiani della Galassia è stato il punto più alto del Comic-Con, a mio parere, e lo dico avendo mostrato durante la convention anche i primi cinque minuti del mio film, che sono stati recensiti in maniera molto positiva. Il trailer inizia con i Flaming Lips che cantano ‘Do You Realize’, un pezzo molto emozionante, che fa capire come siamo entrati nel terzo e ultimo capitolo della saga, e questo già è un qualcosa che offre delle emozioni. Ci sono dentro tutti i Guardiani, e viene presentata una linea narrativa parallela con Gamora e Peter, che sembra davvero toccante.

Kevin Smith ha parlato anche di un’emozionante parte del trailer che mostra un Rocket impaurito, e poi ha chiuso dicendo:

Sono solo due minuti di trailer su due ore di film, ma sono bastate due scene per avere il pubblico della sala ai loro piedi.

Will Poulter, che vediamo nei panni di Warlock già nel trailer, ha aggiunto:

Non credo di essere pronto per questa cosa, devo ammetterlo, ma posso dire che si tratterà del più emozionante film sui Guardiani della Galassia.

Questa la sinossi:

Nel film Marvel Studios l’amato gruppo di emarginati sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

