Gatto: il motivo per cui è irrequieto all’improvviso

Chi possiede un gatto in casa si è accorto molte volte di come diventa irrequieto all’improvviso. Schizza da una stanza all’altra, graffia mobili, fa la gobba, insomma, pare indiavolato! Un comportamento abbastanza normale per gatti giovani e attivi, in special modo tutti i gatti lo fanno dal tramonto all’alba.

Se il gatto però vive in casa e non all’aperto deve sfogarsi e quindi diventa tutto più sregolato. Tali manifestazioni devono essere considerate serie se il micio fa fatica a riprendere il suo equilibrio comportamentale. Vuol dire che fa troppa poca attività durante il giorno arrivando alla sera con una riserva energetica esagerata. Allora bisogna aumentare le sessioni di gioco, bastano pochi minuti a più riprese in vari momenti della giornata.

Se passiamo poco tempo a casa possiamo lasciare al micio i giocattoli in giro per casa a sua disposizione, cambiando posizione per sorprenderlo. Oppure optare per giochi di abilità che stimolino la sua curiosità. Se non riuscisse ugualmente a calmarsi e la sera fosse ancora esagitato, non è preoccupante. Fa parte della sua natura e personalità. Si possono proporre giochi di corsa o caccia per godersi lo spettacolo delle sue reazioni e dei suoi comportamenti buffi e fantasiosi. Potremmo fare finta di avere un figlio da accudire stando al gioco dei suoi capricci!