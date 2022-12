Daredevil: Born Again – Michael Gandolfini nel cast, ecco dove e quando inizieranno le riprese

Daredevil: Born Again sta proseguendo con la sua fase di pre-produzione, e da poco è stato annunciato che l’interprete Michael Gandolfini si unirà alla serie TV Disney+ che vedrà il ritorno del supereroe sul piccolo schermo.

La presenza di Michael Gandolfini non è una scelta casuale sotto diversi punti di vista, considerando che Daredevil: Born Again avrà in New York il suo principale luogo di ambientazione, e in cui si svolgeranno le ripese. L’interprete dei Soprano è reduce dal film prequel I Molti Santi del New Jersey, e quel tipo di ambientazioni sono tipiche dell’iconico franchise. Probabilmente il ruolo di Michael Gandolfini sarà collegato con il Kingpin di Vincent D’Onofrio.

Secondo The Illuminerdi le riprese di Daredevil: Born Agan inizieranno a febbraio e si protrarranno fino a dicembre prossimo, svolgendosi prevalentemente a New York. Quella su Daredevil sarà una serie composta da ben 18 episodi, un numero decisamente alto, ancora più rispetto al telefilm Netflix che ne contava 13 a stagione.

Il personaggio interpretato da Charlie Cox è già comparso con il suo nuovo costume nella serie TV su She-Hulk. Possiamo vedere in questo filmato un assaggio della sua apparizione.

He's back! Watch Daredevil make his highly-anticipated return to the MCU in a sneak peek at an all new episode of #SheHulk. https://t.co/51ehlVRUDh pic.twitter.com/pzSyWuXL6q — Entertainment Tonight (@etnow) October 5, 2022

Parlando del suo ritorno nei panni di Daredevil lo stesso Charlie Cox ha dichiarato qualche tempo fa:

Sono stato così fortunato ad essere ingaggiato per interpretare questo personaggio, e considero tutto ciò come un regalo. Ho amato ogni singolo minuto della lavorazione alla serie TV su Daredevil. Quando mi hanno chiesto di tornare è stata una cosa assolutamente entusiasmante per me. E non vorrei essere un po’ ingordo, ma desidererei ancora altre esperienze con questo personaggio. Vorrei lavorarci ancora per molti anni. Anzi, spero che non finisca mai questa cosa. Spero di arrivare al punto in cui le persone diranno ‘sei troppo vecchio per fare questa parte’.

Ricordiamo che il Daredevil di Charlie Cox è stato introdotto nel Marvel Cinematic Universe all’interno di Spider-Man: No Way Home, e nello stesso periodo anche il Kingpin di Vincent D’Onofrio è comparso in Hawkeye.