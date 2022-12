Autismo: un gene guida gli atteggiamenti sociali

Un recente studio americano ha individuato un gene di nome TOP2a che potrebbe essere essenziale per l’evoluzione precoce dei comportamenti sociali di base. L’esposizione ad alcuni farmaci e fattori di rischio ambientale in fase embrionale possono essere il motivo di cambiamenti in questo gene. Ciò può portare ad alterazioni di comportamento sociale simile alle persone con autismo.

Si sa ancora poco dello sviluppo di comportamenti sociali nelle fasi precoci vitali. Ma molti animali e l’uomo hanno la capacità innata di legare socialmente con gli altri. Il gene TOP2a monitora i geni volti ad aumentare il rischio di autismo. Esso potrebbe rappresentare il collegamento tra geni e fattori ambientali che contribuiscono al disturbo. Gli studiosi hanno esaminato se l’esposizione ambientale e oltre 1120 farmaci nello sviluppo embrionale influenzano il comportamento sociale. L’esperimento è stato fatto su animali da laboratorio.

Si è constatato che gli animali esposti a quattro di questi farmaci avevano una minore probabilità di legare con altri animali. I quattro farmaci fanno parte della classe di antibiotici usati per il trattamento di infezioni respiratorie. Questi farmaci si è scoperto che sopprimono il gene TOP2a. Si è individuato anche un legame dei geni associati all’autismo con un gruppo di proteine PRC2. Probabilmente TOP2a e PRC2 possono lavorare insieme per il controllo della produzione di numerosi geni associati all’autismo.