Warner Bros. Discovery, ecco i film in arrivo nel 2023

Il 28 novembre 2023 con il panel Universal Pictures sono iniziate le Giornate Professionali del Cinema in quel di Sorrento. A luglio a Riccione si svolge il Ciné mentre a Sorrento verso i primi giorni di dicembre, quest’anno il 28, 29 e 30 novembre ed il primo dicembre, hanno luogo le giornate interamente dedicate al cinema. Nel capoluogo campano stampa, esercenti ed addetti ai lavori del settore cinema avranno la possibilità di scoprire in anteprima il listino dei film in arrivo per le varie case cinematografiche internazionali ed italiane; oltre all privilegio di visionare clip esclusive e trailer in anteprima mondiale e non solo. Oggi è stato il turno di Warner Bros. Discovery. Non stupirò nessuno se mi sbilancio e affermo che WB è la major con il catalogo più interessante del 2023. La storica casa cinematografica può vantare nel suo listino per il 2023 film molto attesi come Barbie, Wonka e Dune parte 2 ma non solo ovviamente, sono da ricordare anche le tantissime pellicole dei neo nati DC Studios come Aquaman e il regno perduto a Shazam! Furia degli Dei e il prossimo film di Luca Guadagnino che vede coinvolta nel ruolo della protagonista femminile Zendaya. Inoltre è bene ricordare che Warner Bros. Discovery in Italia distribuisce anche i titoli di Sony e Metro-Goldwyn-Mayer.

Scopriamo assieme il ricco ed avvincente catalogo di Warner Bros Discovery

I film più attesi

Credo di non fare un torto a nessuno se inserisco questi tre film tra quelli più attesi del 2023. Probabilmente sono sul mio personalissimo podio assoluto dei film più attesi per il nuovo anno. Ovviamente mi riferisco a Barbie, Wonka e Dune parte 2.

Barbie è il nuovo lavoro di Greta Gerwig. La regista di Piccole Donne dirigerà Margot Robbie e Ryan Gosling in Barbie mentre la sceneggiatura è stata curata da Noah Baumbach. La trama purtroppo resta tuttora avvolta dal mistero, anche se secondo i recenti rumor la critica d’oltre oceano si dimostra entusiasta. Alcuni dicono che vedremo una Barbie, interpretata dalla Robbie, che vive a Barbieland finché non verrà espulsa dal regno perché non è perfetta abbastanza per potervi soggiornare. La bambola si ritroverà così costretta a venire a patti con il mondo reale. Il film debutterà nelle sale italiane nel luglio 2023. Il ricco cast è formato anche da: Will Ferrell, Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.

A novembre, precisamente il 2 novembre 2023, arriverà nelle sale il sequel più atteso dell’anno: Dune: Parte 2. Dune: Part Two, sarà una diretta continuazione del primo, andando a coprire, per l’appunto, la parte di storia del primo romanzo che entra nel vivo della narrazione. Al cast del primo capitolo si aggiungo nuovi volti tra cui il mefistofelico Imperatore Shaddam IV, che veniamo ora a scoprire avrà il volto di Christopher Walken, Austin Butler, per la parte di Feyd-Rautha, Florence Pugh, per il ruolo della principessa Irulan, mentre Léa Sydoux sarà Lady Margot Fenring. Nel nuovo lungometraggio su Dune ci saranno anche Timothèe Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin. Anche in questo caso la regia, la produzione e la sceneggiatura di Dune 2 è stata affidata a Denis Villeneuve.

Restando sempre su Timothèe Chalamet a dicembre, in teoria debutterà sugli schermi italiani il 14 dicembre, debutterà Wonka. Il Natale 2023 si arricchisce quindi di vibes fantasy e invernali grazie al nuovo film ambientato nello stesso universo di La Fabbrica di Cioccolato. Il lungometraggio Wonka vedrà Paul King alla regia, mentre la sceneggiatura sarà ad opera dello stesso King e di Simon Farnaby (con le prime bozze dello script realizzate da Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson, e Steven Levenson). David Heyman (Harry Potter, Paddington) produrrà per la Heyday Films. Luke Kelly sarà l’altro produttore, mentre Michael Siegel farà da produttore esecutivo.

Wonka sarà un musical e avrà Timothee Chalamet come protagonista, l’attore di Bones and All vestirà i panni del giovane cioccolatiere interpretato prima da Jhonny Depp. Nel cast figurano anche Rowan Atkinson, Olivia Colman e Sally Hawkins, Jim Carter, Rich Fulcher, Paterson Joseph, Calah Lane, Colin O’Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar e Ellie White e Keegan-Michael Key. Il film sarà un prequel rispetto a La Fabbrica di Cioccolato di Tim Burton.

Spazio ai DC Studios; Shazam! Furia degli Dei, The Flash e Aquaman e il regno perduto

Il sequel di Shazam, Shazam! Furia degli Dei, dovrebbe debuttare nei cinema italiani il prossimo 16 marzo. Shazam! Furia degli Dei dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam.

Tra le star riconfermate nel cast di “Shazam! Furia degli Dei”, Zachary Levi nel ruolo di Shazam; Asher Angel che torna ad interpretare Billy Batson; Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy Freeman; Adam Brody interpreta Super Hero Freddy; Ross Butler è Super Hero Eugene; Meagan Good nel ruolo di Super Hero Darla; D.J. Cotrona interpreta Super Hero Pedro; Grace Caroline Currey è Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman interpreta Darla Dudley; Ian Chen nel ruolo di Eugene Choi; Jovan Armand è Pedro Pena; Marta Milans interpreta Rosa Vasquez; Cooper Andrews nei panni di Victor Vasquez; e con Djimon Hounsou che torna a interpretare Wizard. Si uniscono al cast anche Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren. La pellicola promette di sorprendere e divertirci non ci resta che attendere. Chissà se farà meglio di Black Adama? Molto probabile.

Aquaman e il regno perduto, invece, arriverà in Italia nel periodo delle feste di Natale, ponendosi come diretto concorrente di Wonka. Una strana concorrenza tra fratelli. Secondo Momoa il film sarà più divertente ed avrà a che fare con la questione relativa ai cambiamenti climatici. Nel cast dovrebbe essere confermata Amber Heard e anche Ben Affleck nei panni di Batman. Sicuramente il film a seguito della causa Depp vs Heard non ha vissuto ottimi momenti. Warner Bros si è trovata in una situazione difficile e sembra aver scelto di confermare nel suono di Mera Amber, non ci resta che attendere.

Sorti sicuramente non migliori sono toccate a The Flash. Ormai ho perso il conto di quante volte è stato rimandato e di quante cose sono cambiate nel corso dei vari rinvii. La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti mentre la sceneggiatura è di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi. Nel cast comparirà Michael Keaton come Batman, così come Ben Affleck e dovremo assiste a diverse versioni del velocista scarlatto. Il film arriverà a marzo 2023.

Guadagnino e il suo Challengers

Luca Guadagnino dopo l’italianissimo Bones and All ritorno in un contesto decisamente più internazionale. Challengers debutterà nei cinema il 10 agosto 2023 e vedrà nei panni della protagonista la splendida Zendaya. Challengers racconta la storia di Tashi (Zendaya), una campionessa di tennis divenuta nel tempo allenatrice. Tashi sta cercando di fare di suo marito Art (Mike Faist) una promessa del tennis, ma dopo la sconfitta in un incontro importante, l’uomo si ritrova a gareggiare in un torneo di seconda fascia. Tra i suoi sfidanti c’è anche Patrick (Josh O’Connor), ex fidanzato di sua moglie e ora migliore amico di Tashi. Se avete amato Chiamami col tuo nome e Bones and All sicuramente non potete perdervi il nuovo lavoro di Guadagnino.

Tantissimi sequel

Il tanto atteso nuovo capitolo di Creed arriverà tra poco, con l’esattezza a marzo. Il 2 marzo 2023 tutti al cinema per vedere Creed III. Michael B. Jordan è pronto a tornare ad indossare i guantoni ed a scendere sul ring. Nel cast saranno presenti anche Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu (che ritornerà a vestire i panni di Viktor Drago) e Phylicia Rashad, con Michael B. Jordan chiamato a dirigere su una sceneggiatura di Keenan Coogler e Zach Baylin, con il soggetto a cui ha contribuito anche Ryan Coogler. Ricordiamo che Sylvester Stallone non parteciperà a Creed 3. Recentemente è stato rilasciato il trailer in cui sentiamo la voce di Adonis raccontare gli ultimi sette anni della propria vita come un sogno divenuto realtà, sotto tutti i punti di vista. Ma, all’improvviso, una presenza del passato lo risveglia dal suo sogno. La comparsa di Dame lo porterà a confrontarsi con un amico d’infanzia, uscito dal carcere dopo aver scontato 18 anni, e pronto a cercare riscatto, anche a costo di mettersi contro il suo stesso vecchio compagno di gioventù.

Pronti a trascorrere un San Valentino senza precedenti? Ecco a voi il nuovo capitolo di Magic Mike, Magic Mike: The Last Dance. I fan di Channing Tatum non avranno bisogno di presentazioni ma dal momento che sono passati diversi anni risultano d’obbligo. Forse alcuni si ricorderanno le pellicole del secondo decennio degli anni 2000 in cui Tatum si dilettava in coreografie da spogliarellista, ecco questo film è io diretto sequel dei due precedenti. Il lungometraggio vedrà nel cast compresi anche Salma Hayek Pinault, Gavin Spokes, Caitlin Gerard, Christopher Bencomo, Ayub Khan-Din e Juliette Motamed. Reid Carolin ha scritto la sceneggiatura, mentre Soderbergh ritorna alla regia della saga, dopo che Gregory Jacobs ha diretto XXL. Dal 10 febbraio 2023 al cinema. Il film con protagonista Channing Tatum chiude la trilogia sul personaggio.

Amanti del genere horror non prendendete impegni per il 12 aprile perchè arriverà La Casa – Il risveglio del male, il sequel del lungometraggio di Sam Raimi. Questa volta il temuto sequel sarà diretto da Lee Cronin. Al momento poco o nulla sappiamo in merito alla tram, conosciamo solo il fatto che la storia ruoterà intorno a due sorelle, Ellie e Beth e ad alcune oscure vicende legate al loro incontro, costruendo tutti gli inquietanti eventi di trama, connessi al Necronomicon e ambientati nell’appartamento di una delle due, in un grattacielo di Los Angeles.

Amanti Shark – Il primo squalo di siete pronti per il suo sequel? The Meg 2: The Trench, film diretto da Ben Wheatley, è il sequel di Shark – Il primo squalo del 2018, basato sul romanzo Meg: A Novel of Deep Terror di Steve Alten, primo di una serie di 8 libri sugli squali. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla trama.

Ancora una volta come protagonista troviamo Jason Statham nei panni dell’esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor. Il film è 4 anni dopo gli eventi del primo film. Riuscirà ad incassare più del primo ed a soddisfare i fan dell’originale?

Se avete apprezzato La Llorona – Le lacrime del male sarete felici di sapere che a settembre 2023, con precisione il 7 settembre, debutterà The Nun 2, il sequel diretto di La Llorona.

La storia di The Nun 2 è ambientata nel 1956 in Francia, dove un prete viene ucciso dando il via ad una nuova diffusione del male. La suora Irene dovrà combattere con il demone Valak. Lo sviluppo di The Nun 2 sarà, per il momento, l’unico progetto che farà proseguire l’universo di The Conjuring. Ricordiamo che l’anno scorso è stato distribuito il lungometraggio The Conjuring – Per Ordine del Diavolo, il terzo capitolo della saga.

Vi segnaliamo anche…

Non così vicino è il nuovo film che vede come protagonista Tom Hanks. La pellicola diretta da Marc Foster debutterà nei cinema italiani il 16 febbraio 2023. Non Così Vicino racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati. Il film è stato prodotto da Sony Pictures e vede coinvolti nel cast anche Mariana Treviño, Rachel Keller e Manuel Garcia-Rulfo e sarà distribuito in Italia da Warner Bros Discovery.

La sceneggiatura è scritta dal candidato all’Oscar David Magee (Migliore sceneggiatura non originale, Vita di Pi, 2012; Migliore sceneggiatura non originale, Neverland – Un sogno per la vita, 2004) tratto dal romanzo best-seller “L’uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrik Backman. Il film è basato anche sulla pellicola svedese scritta e diretta da Hannes Holm.

Se siete tra i fan dell’animazione ecco per voi Mummie – A spasso nel tempo, il nuovo lungometraggio d’animazione firmato Warner Bros. Pictures e diretto del regista spagnolo Juan Jesús García Galocha ed in arrivo a febbraio 2023. Il film segue le divertenti avventure di tre mummie che vivono in una città sotterranea segreta celata nell’antico Egitto. Il trio di mummie include una principessa, un ex cocchiere, suo fratello minore e il loro il cucciolo di coccodrillo domestico. Attraverso una serie di sfortunati eventi, le mummie si ritrovano nell’odierna Londra e intraprendono uno stravagante ed esilarante viaggio alla ricerca di un vecchio anello appartenente alla Famiglia Reale.

Ecco di seguito l’elenco completo dei film Warner Bros. Discovery in uscita a dicembre 2022 e nel 2023. Purtroppo non tutti i film hanno una specifica data d’uscita italiana, per alcuni Warner ha indicato solo il periodo quindi mi limito a segnalarvi quello per le pellicole che ancora non hanno una data d’uscita ufficiale.