Siamo moltissimi a rischio perdita di udito

Ascoltare la musica che ci piace ad alto volume e cantare a squarciagola è liberatorio oltre che bellissimo, attenzione però! Un nuovo studio pubblicato sulla rivista BMJ Global Health ha rilevato che circa 0,67-1,35 miliardi di adolescenti e giovani adulti in tutto il mondo sono regolarmente esposti a pratiche di ascolto non sicure. Le cellule e le strutture sensoriali dell’orecchio possono affaticarsi a causa dell’esposizione a un volume eccessivo. Se non viene controllato per troppo tempo, può causare danni permanenti, come sordità o acufeni.

Lo studio ha tenuto sotto controllo i comportamenti a rischio monitorando l’uso delle cuffie e la frequentazione di club, bar e concerti. I ricercatori hanno esaminato 33 studi pubblicati tra il 2000 e il 2021 che hanno coinvolto un totale di oltre 19.000 persone negli ultimi due decenni, scoprendo che i giovani ascoltano regolarmente musica a livelli di rumore non sicuri e ha concluso che la promozione di pratiche di ascolto più sicure è “urgente“.

“I danni derivanti da un ascolto non sicuro possono aggravarsi nel corso della vita e l’esposizione al rumore nelle prime fasi della vita può rendere gli individui più vulnerabili alla perdita dell’udito legata all’età”, hanno affermato i ricercatori nel loro studio.

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie raccomandano di essere esposti a non più di 85 decibel di rumore.

Lo studio ha rilevato che se si ascolta musica ad alto volume in cuffia per sole 2,15 ore al giorno, si è esposti all’equivalente di 92 decibel ed ha elencato alcuni livelli sonori di riferimento:

pioggia: 50 dB;

ristorante rumoroso: 70 dB;

musica ad alto volume con gli altoparlanti: 80 dB;

trapano elettrico: 95 dB;

partita di calcio: 115 dB;

tuono: 120 dB;

Secondo la ricerca, il livello medio di volume delle persone che ascoltano la musica in cuffia o con gli altoparlanti varia da 104 a 112 decibel, mentre il livello medio di volume di un concerto è di 105 decibel.