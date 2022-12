Cruise Origin: il primo robotaxi di General Motors verrà testato a San Franscisco

Per la prima volta General Motors testerà su strada un veicolo progettato fin dall'inizio per essere un robotaxi.

Cruise, spinoff di General Motors, vuole avviare i test di un suo nuovo robotaxi nella città di San Francisco. Il test della flotta di veicoli senza pilota potrebbe iniziare già nel corso del prossimo anno. General Motors ha presentato una richiesta di autorizzazione presso il California Department of Motor Vehicles.

Il nuovo veicolo a guida autonoma, il Cruise Origin, verrebbe testato sulle strade aperte al pubblico di San Francisco. Questa fase sperimentale rappresenta un importante banco di prova per l’azienda, che avrebbe finalmente il modo per provare la maturità della sua tecnologia. Recentemente proprio la Cruise è stata protagonista di un incidente imbarazzante: diversi dei suoi robotaxi si erano arrestati improvvistamente, creando degli importanti disagi e bloccando il traffico.

GM ha presentato una richiesta per poter testare i suoi robotaxi ad una velocità massima di 56 Km/h, inoltre potranno circolare esclusivamente in alcuni specifici quartieri di San Francisco.

— a differenza degli altri veicoli sperimentali della Cruise, derivati da veicoli tradizionali come la Chevrolet Bolt. Il Cruise Origin assomiglia ad una navetta e nella versione di serie sarà sprovvisto di sterzo e pedali.