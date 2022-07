I robotaxi della Cruise smettono di funzionare improvvisamente, San Francisco nel panico

Un guasto ha simultaneamente paralizzato diversi robotaxi sperimentali della compagnia Cruise. Le auto a guida autonoma hanno improvvisamente smesso di funzionare, bloccando il traffico della città di San Francisco per alcune ore.

L’incidente risale a giovedì. I veicoli avrebbero smesso di funzionare improvvisamente e l’azienda sta ancora indagando sulle cause del guasto.

Cuise è una startup in parte di proprietà dei colossi dell’automotive General Motors e Honda. L’azienda sta testando le sue auto a guida autonoma sulle strade di San Francisco dallo scorso febbraio. La settimana scorsa Cruise ha lanciato un servizio di robotaxi sperimentale, per il momento ancora in beta e aperto ad un numero ristrettissimo di clienti, quasi tutti dipendenti della stessa Cruise.

Il servizio è attivo esclusivamente su alcune precise strade di San Francisco, ed esclusivamente dalle 10 di sera alle 6 di mattina, quando il traffico normalmente è meno congestionato. Le auto non possono superare in nessun caso una velocità di 30mph, inoltre sono costrette ad interrompere il loro servizio in caso di meteo avverso, ad esempio quando piove violentemente. Insomma, per il momento il servizio di robotaxi è ancora acerbo e dovranno passare ancora diversi anni prima che possa diventare completamente operativo.

L’azienda è stata costretta a mandare sul posto alcuni dipendenti, in modo da liberare manualmente la careggiata. Sebbene lo staff della Cruise si sia presentato sul luogo dell’incidente in meno di 20 minuti, i dipendenti hanno comunque impiegato diverse ore per capire come rimuovere i veicoli – completamente in panne e privi di segni di vita.