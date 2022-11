The Dark Pictures: Switchback VR sarà un gioco di lancio di PlayStation VR2

Supermassive annuncia che The Dark Pictures: Switchback VR sarà un gioco di lancio per il visore PlayStation VR2: ecco la data di uscita.

Il team di Supermassive ha annunciato che The Dark Pictures: Switchback VR sarà un gioco di lancio per il visore PlayStation VR2. Il gioco dunque sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2023 in concomitanza con l’arrivo sul mercato del visore Sony di nuova generazione.

Per chi non lo sapesse, The Dark Pictures: Switchback VR è il nuovo sparatutto per PS VR 2 ambientato nell’universo di The Dark Pictures Anthology. Sviluppato da Supermassive Games, il gioco sfrutterà tutte le caratteristiche del visore Sony di nuova generazione per far immergere il giocatore in un’esperienza da brivido estremamente immersiva.

Prova il brivido dell’avventura sparatutto VR più da incubo, arricchita dalle innovative funzionalità di PlayStation VR2 e ambientata nel mondo di The Dark Pictures Anthology – si legge nel post sul PlayStation Blog. Switchback VR ti porterà in una corsa multisensoriale in cui dovrai sopravvivere alla terrificante nave fantasma e alle sue apparizioni distorte, affrontare terribili incarnazioni demoniche di “streghe” perseguitate nel New England del XVII secolo e poi lottare per la tua vita con vampiri soprannaturali rimasti intrappolati sotto il deserto. Infine, devi scappare dal serial killer sadico e assetato di sangue nell’orribile World’s Fair Hotel e scoprire come la tua storia si collega ai mondi sinistri incontrati in questa corsa infernale.

Inoltre, se effettuerete ora il preordine di The Dark Pictures: Switchback VR, otterrete anche alcuni bonus preordine da riscattare direttamente all’interno del gioco. Nello specifico, i bonus includeranno:

Pistola del demone;

Pistola dorata in edizione speciale;

Carrello premium con teschio e ossa;;

Teschio ciondolante per il carrello;

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che recentemente Sony ha svelato anche l’arrivo l’arrivo di 11 nuovi titoli per il visore PlayStation VR2 tra cui figura, oltre a Switchback VR, anche Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village.