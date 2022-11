PlayStation VR2: annunciati 11 nuovi giochi per il visore Sony

Sony ha annunciato undici nuovi titoli in sviluppo per il visore in Realtà Virtuale per PlayStation 5. Vediamo l'elenco completo.

Dopo aver annunciato data d’uscita e prezzo ufficiale di PlayStation VR 2, Sony ha svelato anche 11 nuovi titoli in sviluppo per il visore in Realtà Virtuale per PlayStation 5. Alcuni dei titoli disponibili al lancio, come Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village e altri, erano già stati annunciati nei mesi scorsi, ma a quanto pare ci saranno tantissime altre produzioni che andranno ad arricchire la line up del nuovo visore dopo il lancio, previsto per il 22 febbraio 2023.

The Dark Pictures: Switchback VR

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cities VR – Enhanced Edition

Cosmonious High

Hello Neighbor: Search and Rescue

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After The Fall

Tentacular

Si tratta di una lista che include una corposa selezione di titoli, tra cui spicca senza dubbio The Dark Pictures: Switchback VR, la nuova avventura horror per PS VR 2 ambientata nell’universo di The Dark Pictures Anthology e Hello Neighbor: Search and Rescue, uno spin-off in stile VR della celebre serie di tinyBuild Games.

La maggior parte di questi titoli saranno disponibili per il preordine dal 15 novembre, le date di uscita però non sono ancora state rese note. Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane.