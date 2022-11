PlayStation VR2: data d’uscita e prezzo svelati ufficialmente da Sony

Playstation VR2 ha finalmente una data d’uscita ufficiale. Tramite il PlayStation Blog, Sony ha svelato quale sarà il prezzo del nuovo visore e quando approderà sul mercato. PlayStation VR2 sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023 al costo di 599,99 euro. La confezione includerà PlayStation VR2, lo stereo headset e una coppia di controller.

Il nuovo PlayStation VR2 è progettato per far immergere pienamente il giocatore all’interno dell’esperienza di gioco. Il visore offrirà, infatti, una grafica 4K HDR con una risoluzione di quattro volte migliore rispetto al visore PlayStation VR originale. Ci sarà un sistema di feedback aptico, sia nel visore che nel controller, che include anche i grilletti adattivi come il DualSense di PS5.

Inoltre, sarà presente anche un sistema di eye tracking, che consente ai giocatori di interagire più intuitivamente in modi nuovi e realistici e a tante altre feature esclusive. Anche il design è stato rivisto rispetto al precedente modello: ora infatti il visore si presenta esteticamente più morbido nelle forme e più leggero.

Sempre a partire dal 22 febbraio si potrà acquistare separatamente anche la charging station per i controller al prezzo di 49,99 euro. Al lancio, inoltre, sarà disponibile anche un bundle con Horizon Call of the Mountain al prezzo di 649,99 euro.