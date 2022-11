Saint Seiya: Knights of the Zodiac, teaser trailer e poster del live action tratto dal celebre manga

Sono ormai anni che si parla del live action de Saint Seiya: Knights of the Zodiac, tratto dal manga di Masami Kurumada celebre nel nostro paese col titolo de I Cavalieri dello Zodiaco. Dopo le prime foto, giunte più di un anno fa, non si era più visto nulla, ma ecco che a sorpresa sbuca un primo teaser ufficiale, che ci dà un primo assaggio della pellicola.

Il veloce montaggio ci mostra diverse scene, perlopiù d’azione, difficili da inquadrare: notiamo il protagonista Mackenyu, che nei panni di Seiya (Pegasus) è piuttosto credibile, insieme ad altri cavalieri non ben identificati, insieme ai personaggi interpretati da Famke Janssen e Sean Bean.

Nel cast, oltre a Mackenyu (che ritroveremo presto anche nel ruolo di Zoro in One Piece), abbiamo Madison Iseman (Jumanji sequels, I Know What You Did Last Summer television series), Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Snowpiercer series), Famke Janssen (X-Men, Taken, The Vault), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On My Block), e Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman, Kamen Rider: Dragon Knight, Iron Chef America). La pellicola è diretta dallo specialista dei VFX Tomasz Baginski, mentre lo stunt coordinator è Andy Cheng, lo stesso di Shang-Chi.

La trama dovrebbe riproporre una nuova versione delle origini del personaggio di Seiya, che scopre il potere del Cosmo dentro di sé e lo utilizza per difendere la giovane Sienna, reincarnazione della dea Athena. Il film è atteso per il debutto mondiale nel 2023.

