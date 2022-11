Consulente finanziario: il calcolo dei costi

Sono pochi a pagarlo a parcella, ma non per questo è gratis. Ecco quali sono i modelli a confronto, cosa sono le retrocessioni e quanto costa davvero.

Se ti chiedi quanto costa un consulente finanziario, la risposta non è scontata. Solo una piccola parte degli italiani paga direttamente il consulente finanziario. Non significa che il servizio sia gratuito. In parole povere, il cliente paga sotto forma di commissioni diminuendo così i ritorni a lungo termine. La Commissione europea ha realizzato un rapporto relativo alla revisione normativa per gli investimenti dei piccoli risparmiatori.

L’applicazione di incentivi si riflette in costi più elevati per gli investitori al dettaglio: quasi tutto il costo del pagamento degli incentivi sembra essere trasferito agli investitori al dettaglio, visto che i prodotti per i quali vengono pagati gli incentivi sono in media più costosi del 35% circa rispetto ai prodotti di investimento per i quali non vengono pagati incentivi.

rapporto della Ce

I gestori di fondi in Europa trattengono in media il 41% del totale delle commissioni ricorrenti. Tramite, invece, le retrocessioni ai distributori/consulenti va il 38%. Non esiste un obbligo di fornire l’opzione del miglior rapporto qualità/prezzo. Questo è il compito dell’investitore finale, se informato anche di eventuali accordi di retrocessione.

I consumatori saranno consapevoli dei vantaggi che il consulente può trarre dalla vendita di un determinato prodotto, contribuendo così a una scelta più consapevole, tuttavia, ciò è parzialmente discutibile in quanto la maggior parte dei consumatori non comprende il concetto degli incentivi.

studio

Per chi ha abolito le retrocessioni tale sistema crea costi eccessivi sui risparmiatori, i quali sono poco propensi a cercare le migliori opportunità. I costi dei prodotti dei mercati sono diminuiti dando un rapporto migliore di qualità/prezzo ai clienti. Si è ridotto però l’uso della consulenza ricorrendo di più a prodotti di sola esecuzione. Si continua a investire come prima, ma in modo diverso.

In Olanda e Inghilterra le retrocessioni sono state abolite. In Italia si è calcolato come il 38% degli investitori abbia deciso di investire dopo il consiglio del consulente contro il 12% dell’Olanda. La percentuale rilevante è del 45-65% del totale della consulenza offerta soltanto per i prodotti di investimento assicurativi e altri prodotti più complessi.