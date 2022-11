Paramount+: le novità del mese di dicembre 2022

A dicembre una “montagna” di nuovo intrattenimento su Paramount+, tra contenuti originali in esclusiva, serie tv, film e non solo.

A dicembre arriva una “montagna” di nuovo intrattenimento su Paramount+, tra contenuti originali in esclusiva, serie tv, film e non solo: vediamo insieme gli highlight del prossimo mese.

FRANCESCO, IL CANTICO

Disponibile dall’8 dicembre – L’esegesi di uno dei testi più iconici dedicati all’amore, e momenti della vita di Francesco realizzata dal premio Oscar, Roberto Benigni. Una serata evento in cui Benigni illustra la figura di San Francesco d’Assisi partendo dalla vita personale dell’uomo, attraverso curiosità e aneddoti inaspettati, raccontando i conflitti, le contraddizioni ed evoluzioni che lo hanno portato a diventare Santo e Patrono d’Italia. Inoltre, con l’enfasi e la passione che lo contraddistingue, l’attore e regista farà un’esegesi de «Il Cantico delle Creature», il capolavoro di San Francesco, nonché il primo componimento poetico della letteratura italiana.

TI MANGIO IL CUORE

Disponibile dal 6 gennaio 2023 – Il film di Pippo Mezzapesa prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+, presentato in anteprima alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Con protagonisti Elodie al suo esordio cinematografico, e Francesco Patanè, il film è liberamente tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, la sceneggiatura è firmata da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino. Una storia d’amore e vendetta, di sentimento e annientamento, ambientata in Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto.Accanto ai due protagonisti Elodie e Francesco Patanè, nel cast anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

TULSA KING

Disponibile dal 25 dicembre con due episodi, poi un nuovo episodio ogni domenica. Finale il 12 febbraio – Gangster Drama creato da Taylor Sheridan con Sylverster Stallone nei panni di Dwight Manfredi, ex capo della mafia newyorkese che, dopo 25 anni di prigione, viene rilasciato ed esiliato dal nuovo boss per aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Dwight si circonderà di un gruppo di personaggi improbabili e deciderà di costruirsi un suo impero.

TOP GUN: MAVERICK

Disponibile dal 22 dicembre – Il film dell’anno con Tom Cruise farà il suo debutto mondiale in streaming il 22 dicembre, in esclusiva su Paramount+. Dopo oltre 30 anni di onorato servizio tra i migliori aviatori della Marina, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) si trova nel posto giusto, mentre si spinge oltre i propri limiti come coraggioso pilota collaudatore, schivando l’avanzamento di grado che lo metterebbe in punizione. Quando si ritrova ad addestrare un distaccamento di diplomati di Top Gun per una missione specializzata come quella che nessun pilota vivente ha mai visto, Mavrick incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del defunto amico di Maverick e ufficiale addetto alle intercettazioni radar tenente Nick Bradshaw, detto “Goose”. Di fronte a un futuro incerto e ai fantasmi del suo passato, Maverick è costretto a confrontarsi con le sue paure più profonde, in una missione che richiede l’estremo sacrificio di coloro che saranno scelti per guidarla.

THE TOURIST s1

Disponibile dal 14 dicembre – La prima stagione del thriller drama in 6 episodi con Jamie Dornan, Shalom Brune-Franklin e Olafur Darri Olafsson. Jamie Dornan è un ‘uomo’ che dopo essere stato vittima di un incidente stradale, si risveglia in ospedale privo di memoria. Grazie ad un unico indizio inizierà la ricerca della verità.

THE LOST CITY

Disponibile dal 19 dicembre – Film del 2022 diretto da Aaron e Adam Nee, con Sandra Bullock e Seth Gordon. Loretta Sage è un’autrice solitaria di mezza età che scrive romanzi di genere avventuroso e romantico, incentrati su un eroe immaginario di nome Dash McMahon, interpretato dal modello di copertina Alan Caprison. La sua editrice insiste sul fatto che deve intraprendere un tour del libro con Alan per promuovere il suo ultimo lavoro.

FRASIER s1 -7

Disponibile dal 15 dicembre – In attesa dell’annunciato reboot, arriva su P+ uno dei classici della comedy americana. Stagioni dalla 1 alla 7, dal 15 dicembre. A gennaio le restanti stagioni, dalla 8 alla 11.

INK MASTER (edizione 14)

Disponibile dal 1°dicembre – Paramount+ Original disponibile in prima visione esclusiva. Bravissimi tatuatori competono tra loro attraverso varie sfide che mettano alla prova le loro abilità e i loro talenti nell’arte del tatuaggio per aggiudicarsi un premio da 250 mila dollari. La giuria è composta da Ruan Ashley Malarkey, Ninno Hurtado e Ami James. Conduce Joel Madden.

LIAM GALLAGHER @ KNEBWORTH

Disponibile dal 7 dicembre – Due contenuti inediti dedicati al concerto che Liam Gallagher ha tenuto a Knebworth nel 2022.

METALLICA PRESENTS: HELPING HANDS CONCERT

Disponibile dal 17 dicembre – Il 16 dicembre si terrà il concerto dei Metallica per Helping Hands per terzo anno di fila. L’evento si terrà al Microsoft Theatre di Los Angeles con numerose guest star. Lo speciale di tre ore e mezza, disponibile dal 17 dicembre, conterrà anche backstage e red carpet.

BLUE’S BIG CITY ADVENTURE

Disponibile dal 9 dicembre – Prima visione in esclusiva su Paramount+ – Blue vivrà un’incredibile avventura nella grande città quando insieme a Josh si reca a New York per fare un’audizione per un grande musical di Broadway! Primo lungometraggio dedicato al cagnolino della serie Blue’s Clues & You!

SONIC 2

Disponibile dal 5 dicembre – Film del 2022 diretto da Jeff Fowler e sequel di Sonic – Il film (2020), basato sulla serie di videogiochi Sonic the Hedgehog, segue il protagonista Sonic fare squadra con Tails per trovare un potente manufatto, il Grande Smeraldo, prima che cada nelle mani del Dr. Robotnik e il suo nuovo alleato Knuckles.

I PUFFI s1

Disponibile dal 16 dicembre – I Puffi sono tornati con una nuova serie reboot dell’originale degli anni ’80, in 26 episodi. Nei nuovi episodi ritroveremo i personaggi più amati dai bambini: Grande Puffo, Puffetta, Brontolone, Quattrocchi, Vanitoso ma anche Gargamella e Birba!

PAW PATROL 901 – 905 (CAT PACK)

Disponibile dal 23 dicembre – In questi nuovi cinque episodi iPaw Patrol si uniscono a un nuovo gruppo di eroi composto da Wild, Leo, Shade e Rory. Le due squadre dovranno collaborare per salvare Adventure Bay.

“BUONE FESTE”: una selezione speciale di film e grandi classici Paramount da vedere con tutta la famiglia

NATALE ARRIVA DUE VOLTE (CHRISTMAS COMES TWICE)

Disponibile dal 1°dicembre – Cheryl è stata bloccata nella stessa posizione lavorativa per gli ultimi cinque anni. Un giorno, quando torna in visita dalla sua famiglia per Natale, si ritrova magicamente indietro di cinque anni per una settimana, come aveva desiderato, e avrà l’opportunità di ricominciare da zero la sua carriera e la sua vita amorosa.

AMORE, LUCI, VACANZE! (LOVE, LIGHTS, HOLIDAYS)

Disponibile dal 1°dicembre – Mentre Christina organizza il suo ristorante per il periodo più affollato dell’anno, sopre tramite un test del DNA di essere ebrea. Questa scoperta la porterà a conoscere una nuova famiglia e a cominciare un’improbabile storia d’amore.

INTO THE DEEP

Disponibile dal 26 dicembre – Thriller tra le onde del mare. Una giovane ragazza decide di partire per un viaggio in barca insieme ad uno sconosciuto, ma l’avventura sarà tutt’altro che romantica.

E, ancora, grandi classici come Una poltrona per due, Zoolander, Una pallottola spuntata, La famiglia Addams, Colazione da Tiffany, Viale del Tramonto, A place in the sun, Vacanze romane, My Fair Lady.

Per ulteriori informazioni su Paramount+, visitate il sito www.paramountplus.it e seguite @ParamountPlusIT sulle piattaforme social.