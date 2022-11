Nvidia RTX 4070 Ti: altro che fascia media, il prezzo è esorbitante

Stando al sito cinese HSW, in Cina la Nvidia RTX 4070 Ti costerà molto di più di quanto ci si immaginasse. Ma non doveva essere una GPU di fascia media?

Durante il CES di Las Vegas del 2023, con ogni probabilità NVIDIA presenterà la nuova RTX 4070 Ti. Ci sono ancora numerose incognite sulla nuova GPU, ad esempio non sappiano quanto costerà. Un leak rimbalzato in rete in queste ore prova a rispondere proprio a questa domanda.

Stando al sito cinese HSW, in Cina la Nvidia RTX 4070 Ti dovrebbe costare ben 7.199 Yuan, che equivalgono a 1.000 dollari. Si tratterebbe di un prezzo nettamente superiore a quanto immaginato dal pubblico e dagli appassionati.

Del resto, in linea di massima la RTX 4070 Ti dovrebbe collocarsi nella fascia media del mercato. Per questo motivo, ci si aspettava un prezzo attorno agli 800-900 dollari.

Ma è ancora presto per ragionarci. Intanto perché si tratta di un rumor, che in quanto tale va preso con un po’ di cautela, e in secondo luogo perché il prezzo si riferisce al mercato cinese – per quel che ne sappiamo la scheda video potrebbe venire proposta a prezzi differenti in USA e in Europa. Va detto che normalmente le GPU in Cina costano meno – e non di più – che in Europa.

Nel frattempo, il mercato delle schede video ha raggiunto i minimi degli ultimi dieci anni durante il terzo trimestre del 2022.Nel corso del terzo trimestre del 2022, le vendite di GPU hanno raggiunto quota 75,5 milioni di unità: in calo del 10,5% rispetto al terzo trimestre del 2021. Entrando nello specifico: le spedizioni di GPU per desktop sono diminuite del 15,43% su base annua, mentre quelle per notebook sono crollate del 30%. Ne abbiamo parlato qui.