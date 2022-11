Avatar: La Via dell’Acqua: nuovo spot inedito del blockbuster di James Cameron

Il canale YouTube ufficiale della saga ideata da James Cameron ha appena pubblicato un nuovo spot, che per quanto breve contiene al suo interno del footage inedito di Avatar: La Via dell’Acqua, atteso sequel al film dal più grande incasso di sempre, in arrivo nelle sale italiane dal 14 dicembre.

Disney ha anche recentemente svelato che Snapchat ha creato una lente di realtà aumentata capace di trasformare ogni Snapchatter in un Na’vi. Ogni Snapchatter potrà vivere un’esperienza personalizzata: la lente utilizza l’apprendimento automatico per trasformare in tempo reale la loro bocca, gli occhi, la forma della testa, i capelli e la pelle – completa di texture a strisce blu – come se provenissero proprio da Pandora. La trovate a quest’indirizzo.

Sono inoltre ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti per il film 20th Century Studios, che arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Per prenotare i biglietti, accedere al sito: www.avatarlaviadellacqua.it

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

