La Nuova Abarth 500e Scorpionissima parte da 43.000€, ma l’autonomia si ferma a 250Km

23—Nov—2022 / 11:23 AM

La nuova Abarth 500e è ufficiale. La prima elettrica dello Scorpione non tradisce le aspettative, promettendo tanta potenza e altrettanto divertimento alla guida. Al lancio sarà disponibile un’edizione limitata (con tanto di certificato) chiamata Abarth 500e ‘Scorpionissima’: verrà prodotta in 1.949 esemplari (come l’anno della fondazione di Abarth).

Fino al 15 dicembre sarà possibile prenotare la Abarth 500e Scorpionissima negli esclusivi colori Acid Green e Poison Blue – inizialmente i preordini saranno riservati esclusivamente ai membri di The Scorpionship, il club esclusivo dedicato ai proprietari di auto dello Scorpione. A febbraio la vettura debutterà finalmente nelle concessionarie, per tutti. Per l’edizione Scorpionissima si parte da 43.000€.

Abarth 500e è più veloce di 1 secondo nella ripresa urbana, il che significa un’accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina. La Nuova Abarth 500e è più veloce anche al di fuori della guida cittadina, ad esempio sui tornanti, dove da 40 a 60 km/h può raggiungere la velocità desiderata in appena 1,5 secondi – molto più velocemente della versione a benzina, che rimane indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo. Infine, su strada aperta, la Nuova Abarth 500e full electric esegue manovre di sorpasso più velocemente della sua versione a benzina, raggiungendo una velocità di 100 km/h (partendo da 60 km/h) quando la sua controparte sta ancora viaggiando a 91 km/h, con una differenza di circa 1 secondo

spiega con orgoglio Abarth.

La prima Abarth elettrica dispone di un motore elettrico da 114 kW e 155 CV con 235 Nm di coppia, che le consente di scattare da 0 a 100Km/h in 7 secondi. La velocità è stata limitata elettronicamente a 155Km/h.

Quanto all’autonomia, la nuova Abarth 500e Scorpionissima dovrebbe offrire fino a 250 km con una singola ricarica. E questo sulla carta, i valori effettivi potrebbero variare.