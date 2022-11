Guardiani della Galassia: Holiday Special – la colonna sonora ed i film da vedere prima di guardarlo

Mancano due giorni all’uscita di Guardiani della Galassia – Holiday Special su Disney+, e, nel frattempo, sono stati diffusi alcuni contenuti che riguardano lo speciale che riporterà i personaggi del Marvel Studios al centro dello schermo. Stiamo parlando della colonna sonora della Special, e di una lista di film da guardare prima della visione, consigliati dallo stesso James Gunn.

Il filmmaker ha dichiarato che, per guardare al meglio l’Holiday Special, gli spettatori (qualora non l’abbiano già fatto) devono recuperare:

I due film sui Guardiani della Galassia e Avengers: Infinity War e Endgame.

Per tanti appassionati che masticano film Marvel da oltre un decennio, probabilmente si potrebbe consigliare un rewatch. Sta di fatto che l’Holiday Special sarà comunque un’introduzione a Guardiani della Galassia vol.3, in uscita a maggio.

Sappiamo, inoltre, che James Gunn è un grande appassionato di musica, e dopo aver creato gli Awesome Mix volume uno e due per i due film sui Guardiani, anche per questo Holiday Special è stata elaborata una colonna sonora ben curata. Ecco la lista dei brani.

Dead By X-mas” – Hanoi Rocks

“Christmas Treat” – Julian Casablancas

“Mrs. Claus” – Little Jackie

“Just Like Christmas” – Low

“Christmastime” – The Smashing Pumpkins

“Fairytale of New York” – The Pogues feat Kirsty MacColl

“Christmas Wrapping” – The Waitresses

“Is This Christmas” – The Wombats

“I Want An Alien For Christmas” – Fountains of Wayne

“I Don’t Know What Christmas Is (But Christmastime Is Here)” – Old 97’s

“Here It Is Christmastime” – Kevin Bacon and Old 97’s

Questa è la sinossi dell’Holiday Special:

Cosa potrebbe fare la “famiglia acquisita” di Peter Quill per rallegrare il Natale al loro team leader, parecchio giù da quando Gamora non c’è più? Quale idea migliore di passare le festività sulla Terra, magari facendogli incontrare il suo mito Kevin Bacon (appositamente rapito per l’occasione?!)? Questa l’idea alla base dello special, che sarà canonico e presenterà un po’ tutti i personaggi ancora vita dei Guardiani, con diversi camei e ospiti speciali, a partire da Bacon e Cosmo, il cane spaziale.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special è l’effettivo epilogo della Fase 4 del MCU, andandosi a piazzare tra gli eventi di Thor: Love and Thunder e quelli di Guardiani della Galassia Vol.3.

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special vede protagonisti Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel e Bradley Cooper – che tornano a prestare le proprie voci nella versione originale rispettivamente a Groot e a Rocket – Sean Gunn, il gruppo The Old 97’s, oltre a Michael Rooker e Kevin Bacon. James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt, mentre David J. Grant e Lars P. Winther sono i co-produttori.

Ecco il trailer.