Dieta: una vita sana con gli alimenti anti invecchiamento

Il cibo è il primo elemento che aiuta il corpo a restare sano e bello, ecco una dieta anti età, ricca di cibi anti invecchiamento. Si tratta di alimenti che forniscono una buona quantità di antiossidanti, quindi una prevenzione contro i radicali liberi causanti l’invecchiamento cellulare. Di seguito i cibi che sono utili a combattere il trascorrere del tempo, a tenere sotto controllo il colesterolo alto e quello cattivo (LDL). Inoltre, alimenti utili anche a una pelle luminosa e a una vita più lunga. Ideali contro l’invecchiamento sono i cibi con acidi grassi essenziali come il pesce.

Si contrasta così l’azione dei radicali liberi facilitando l’assorbimento di vitamine come A, D, E, K dall’effetto anti età. In questo modo si stimola anche il metabolismo incentivando l’eliminazione dei grassi e dei carboidrati. Sono ricchi di omega 3 alici, sgombri, acciughe, aringhe e salmoni. Validi anche il tofu, le noci e alcuni oli vegetali come l’olio di semi di nocciole. Una buona quantità di antiossidanti e vitamine E e B è contenuta nei cereali integrali.

Ecco una dieta ricca di frutta e verdura in grado di fornire sostanze antiossidanti atte a bloccare i radicali liberi. Si tratta di flavonoidi, antocianine, polifenoli, potassio, magnesio, selenio e zinco ma anche vitamina C, vitamina E e vitamina A. Fra gli alimenti che ne sono più ricchi ci sono prezzemolo, limoni, crescione, arance, peperoni, pomodori, broccoli. Consigliabile assumere una porzione di verdura di 250 gr e 150 gr di frutta. Di seguito i cibi che occupano la scala Orac che misura gli antiossidanti:

uva nera

frutti rossi

arance

mirtilli

melograno

spinaci

cavolo verde cotto a vapore

A tavola non devono mancare:

il pesce, per gli omega 3

i cereali integrali,

i legumi,

le verdure a foglia verde

zucca, carote, pomodori, barbabietole

tè verde e olio evo per il suo contenuto di vitamina E (sempre a crudo)

Gli alimenti per favorire il benessere psico-fisico e la longevità sono: