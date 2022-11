White Noise: il trailer del film Netflix con Adam Driver

Ecco il trailer di White Noise, il lungometraggio Netflix con Adam Driver in uscita sulla piattaforma il 25 dicembre.

Netflix ha pubblicato il trailer di White Noise, il lungometraggio con Adam Driver che è stato presentato durante l’ultima edizione del Festival di Venezia. Nel film è presente nel cast anche Greta Gerwig. La distribuzione sulla piattaforma streaming avverrà per il 25 dicembre.

Ecco il trailer.

Il film è tratto dal libro scritto da Don DeLillo, che in Italia è stato tradotto come Rumore Bianco. Il romanzo pubblicato nel 1985 è stato premiato con il National Book Award. Nel cast di White Noise sono compresi anche Don Cheadle (Avengers: Endgame), Jodie Turner-Smith (Queen and Slim) e Andre “3000” Benjamin.

Questa è la sinossi:

Allo stesso tempo esilarante e terrificante, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana contemporanea nell’affrontare i conflitti mondani della vita quotidiana, alle prese con i misteri universali dell’amore e della morte, e la possibilità della felicità in un mondo incerto. Basato sul libro di Don DeLillo, scritto per lo schermo e diretto da Noah Baumbach, prodotto da Noah Baumbach (p.g.a) e David Heyman (p.g.a.). Prodotto da Uri Singer.

White Noise arriverà sulla piattaforma streaming il 25 dicembre.

Leggi la nostra recensione di White Noise, direttamente da Venezia 79: