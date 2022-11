The Flash: secondo un addetto ai lavori sarà un film “che varrà tutte le attese”

Dopo lo spostamento della distribuzione di The Flash, il lungometraggio uscirà nel 2023, ma secondo uno degli addetti ai lavori l’attesa dagli appassionati verrà ricompensata con l’arrivo al cinema del film DC Comics.

A parlare è stato Paul Machliss, il montatore di The Flash, che ha dichiarato:

Sarà entusiasmante. La Warner Bros. ci ha incaricato di realizzare il migliore film possibile. Abbiamo utilizzato delle tecnologie nuovissime, proponendo più versioni dello stesso attore sullo schermo. La tecnica è diversa rispetto a quella dei motion controls di Last Night in Soho. La tecnologia utilizzata per The Flash è fantastica, e siamo stati davvero scrupolosi nell’utilizzarla. Saremo i primi a sfruttare certi tipi di prodotti, ed è per questo che ci stiamo mettendo così tanto a finire. Ma l’attesa sarà ricompensata, perché sta uscendo fuori qualcosa di fantastico.

Le parole di Paul Machliss sono riuscite a spiegare anche il motivo per cui la produzione di The Flash ha portato ad un ritardo di distribuzione. Il lungometraggio doveva arrivare in sala proprio a novembre, mentre lo vedremo al cinema il 23 giugno 2023.

Ma sulla qualità del film non sembrano esserci discussioni, tanto che si vocifera che sarebbe già in sviluppo il secondo lungometraggio. Il The Hollywood Reporter ha rivelato un mese fa che sarebbe stato individuato come sceneggiatore del secondo capitolo David Leslie Johnson-McGoldrick, che ha già lavorato sul lungometraggio di Aquaman.

Inoltre, sempre il The Hollywood Reporter, ha rivelato che i test screening di The Flash sarebbero i migliori dai tempi de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Il cast di The Flash vedrà presenti, oltre a Ezra Miller, anche Ben Affleck e Michael Keaton, Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi.

Qui sotto trovate il teaser di The Flash.