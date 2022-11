Pentiment si è avvalso di una consulente specializzata nel gesticolare italiano

Pentiment, la nuova affascinante avventura narrativa sviluppata da Obsidian, si è avvalso di una consulente specializzata nel riprodurre il gesticolare delle mani tipicamente italiano. L’informazione è emersa dai credits del gioco che indicano il nome di Giulia Zamboni come consulente specializzata nel ricreare questo piccolo dettaglio. Un ulteriore elemento che conferma quanto il gioco di Obsidian sia curato nei minimi particolari e minuzioso nella rappresentazione dell’estetica e della cultura medievale.

Pentiment had an Italian hand gesture consultant 🤌🏻 🤣 pic.twitter.com/x1GSFrgszt — Brad Sams (@bdsams) November 20, 2022

Giulia Zamboni, che attualmente lavora come lead producer presso Supermassive Games, ha pubblicato un messaggio di ringraziamenti per Josh Sawyer ed il suo team, sottolineando quanto sia stata orgogliosa di partecipare a questo progetto così particolare e di valore.

Per chi non lo sapesse, Pentiment è il nuovo RPG investigativo di Obsidian. Il protagonista è un abile miniatore che, nell’arco di venticinque anni, si ritrova coinvolto in una serie di omicidi presso l’abbazia di Kiersau. Le scelte compirà avranno un impatto sulla trama ed ogni sua decisione provocherà delle conseguenze durature che lo porteranno al centro di un’oscura cospirazione.

Nella nostra recensione, abbiamo sottolineato come “Pentiment rientra, senza se e senza ma, tra le migliori produzioni di questo 2022. Impreziosito da una direzione artistica di grande spessore e da una scrittura oltremodo brillante, l’avventura narrativa di Josh Sawyer e Hannah Kennedy coniuga sapientemente stili, generi e soluzioni espressive differenti per dare vita ad un racconto coinvolgente, ricco di carisma e davvero unico nel suo genere. Sicuramente un titolo non adatto a tutti, ma capace di stupire ed incantare chiunque proverà anche solo ad immergersi in quest’atipica avventura dai contorni medievali.”

Pentiment è ora disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e nel catalogo di Xbox Game Pass.