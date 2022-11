Offerte Amazon: Death Stranding Director’s Cut per PS5 in sconto per il Black Friday 2022

Le offerte Amazon per il Black Friday 2022 ci propongono Death Stranding Director's Cut per PS5 a prezzo scontato.

22—Nov—2022 / 12:05 AM

Le offerte Amazon di oggi vi permettono di acquistare Death Stranding: Director’s Cut in versione per PS5 a prezzo scontato. Il gioco è acquistabile al prezzo di 18,97 euro, con uno sconto di oltre 32 euro dal prezzo di listino. Qui di seguito trovate il link per acquistare il prodotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 50.99€. Lo sconto in questione porta dunque il titolo al prezzo minimo storico per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

La Director’s Cut di Death Stranding è l’edizione finale dell’opera di Hideo Kojima che vanta tutta una serie miglioramenti tecnici, nuove missioni, sfide aggiuntive e tante altre novità. La versione per PS5 include due modalità grafiche, con risoluzione a 4K nativi e 30 fps o 4K dinamici e 60 fps, e il supporto per le funzionalità extra del controller DualSense. Ma non solo: tra le aggiunte più interessanti abbiamo anche diverse porzioni di storia inedite, effetti sonori tridimensionali e tempi di caricamento sostanzialmente ridotti.

