Facebook ha lavorato con alcune onlus ad una campagna per proteggere i minorenni da revenge pron e molestie online

Tra le altre cose, Meta ha annunciato di aver stretto una partnership con il National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Meta potenzia la privacy degli utenti più giovani. In queste ore Facebook ha aggiunto alcune funzioni pensate per aumentare la sicurezza degli utenti minorenni, ad esempio proteggendoli da possibili molestie e altre fonti di pericolo.

Una delle novità riguarda la lotta contro la pornografia non consensuale e, in particolare, contro la distribuzione di materiale pedopornografico. Meta ha annunciato di aver stretto una partnership con il National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Da questa intesa è nata una nuova piattaforma ideata con lo scopo di fornire alcuni strumenti utili per contrastare la diffusione di revenge porn.

Meta sta anche lavorando con Thorn e NoFiltr ad una campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di raggiungere gli utenti minorenni e spiegare loro quelle che sono le pratiche di buon senso da segugire per evitare di finire vittime di revenge porn e a chi chiedere aiuto in caso di pericolo.

Meta ha poi ricordato le misure introdotte l’anno scorso per contrastare le molestie sui suoi social (incluso Instagram), ad esempio impedendo agli utenti adulti ‘sospetti’ di interagire con i minorenni, bloccando la possibilità di inviare messaggi privati.

Facebook suggerisce agli utenti minorenni di prestare particolare attenzione ad alcuni parametri delle loro impostazioni sulla privacy. Ad esempio aumentando le restrizioni sulle seguenti impostazioni:

Chi può vedere il proprio elenco di amici

Chi può vedere le persone, le Pagine e gli elenchi che seguono

Chi può vedere i post in cui è stato taggato sul proprio profilo

Inoltre, Meta suggerisce di controllare sempre i post in cui vengono taggati prima di autorizzarne la comparsa sul loro profilo, inoltre raccomanda di restringere le impostazioni in merito a chi è autorizzato a commentare sotto i post pubblici.