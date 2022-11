Doom Patrol 4: il trailer della quarta stagione della serie TV

HBO Max ha pubblicato il trailer ufficiale di Doom Patrol 4, la quarta stagione della serie DC che vedrà esordire nei nuovi episodi Madeline Zima che farà Casey Brinke, il supereroe conosciuto come Space Case. Doom Patrol uscirà con una prima parte di episodi che verranno distribuiti l’8 dicembre, per poi proseguire dal 5 gennaio su HBO Max.

Ecco il trailer di Doom Patrol 4.

Nella nuova stagione, il team supereroistico viaggerà nel futuro solo per dover fronteggiare la scelta più difficile: trovare finalmente la propria felicità o salvare il mondo da un destino atroce?

Il cast di Doom Patrol vede protagonisti Brendan Fraser, Matt Bomer, Diane Guerrero, April Bowlby, Joivan Wade, Michelle Gomez, Skye Roberts, Riley Shanahan, e Matthew Zuk. La serie TV è stata prodotta a Berlanti Productions assieme a Warner Bros. Television, e ha come showrunner Jeremy Carver, e come produttori esecutivi Geoff Johns, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Chris Dingess e Tamara Becher-Wilkinson. La serie è basata sui personaggi DC di Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani. Negli ultimi anni a lavorare sulla serie a fumetti c’è stato Gerard Way, fondatore della band My Chemical Romance, e autore di The Umbrella Academy.

In Italia la serie televisiva Doom Patrol è disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video.

