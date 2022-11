Xiaomi stava lavorando ad uno smartphone pieghevole diverso da tutti gli altri

Il progetto è stato cancellato definitivamente, ma in compenso il misterioso smartphone si è fatto vedere in alcune immagini.

21—Nov—2022 / 11:42 AM

Xiaomi stava lavorando ad un pieghevole top di gamma. Il progetto è stato cancellato definitivamente, ma in compenso il misterioso smartphone si è fatto vedere in alcune immagini. Un pieghevole diverso da tutti gli altri in commercio.

Lo smartphone pieghevole di Xiaomi, infatti, aveva un meccanismo peculiare: il display si piegava verso l’esterno. Le immagini sono state diffuse dal leaker Kuba Wojciechowski su Twitter. Purtroppo il post è stato cancellato, per motivi non noti. Forse sono intervenuti gli avvocati del colosso cinese? Poco importa, perché fortunatamente è comunque possibile reperire facilmente le foto del device.

Xiaomi non aveva mai annunciato pubblicamente di star lavorando ad uno smartphone pieghevole con queste caratteristiche. Il form-factor è a libretto, come i Galaxy Z Fold4 e l’Huawei Mate X. Ad ogni modo, il meccanismo di apertura e chiusura dello schermo era unico nel suo genere.

A differenza degli altri pieghevoli di questo tipo in commercio, la piega verso l’esterno consente di avere un unico schermo, eliminando l’esigenza di averne un terzo esterno (come quello che troviamo sul Fold4 e sul Find N della Oppo). Questo chiaramente va a ridurre lo spessore complessivo del telefono, rendendolo più ‘tascabile’.

La scheda tecnica del pieghevole di Xiaomi includeva uno Snapdragon 856 e un Modem 5G X50, il che lo avrebbe posto al vertice della sua categoria nel periodo in cui – originariamente – sarebbe dovuto uscire. Alla fine non se n’è fatto nulla, Xiaomi ha cancellato il progetto: forse produrre un telefono con questo meccanismo di apertura dello schermo si è dimostrato più difficile di quanto anticipato?