Sea of Thieves, Stagione 8: tutte le novità nel trailer sui contenuti

Sea of Thieves si appresta ad espandersi con l’arrivo della Stagione 8 che introdurrà tutta una serie di novità tra cui una nuova modalità PvP, come mostrato nel nuovo trailer dedicato ai contenuti. La modalità PvP rappresenta senza dubbio la novità più corposa di questa stagione. Potremo scegliere se parteggiare per i Guardiani della Fortuna del Grande Pirata o per i Servitori della Fiamma del Flameheart e prendere parte a una sessione di gioco semplicemente avviando una battaglia dalla clessidra che funge da matchmaking.

A questo punto, dopo aver selezionato gli avversari, potremo preparare al meglio il nostro equipaggio alla battaglia per poi dare il via finalmente allo scontro. I componenti di ognuna delle fazioni saranno ricompensati per ogni vittoria con dei punti che si andranno ad accumulare all’interno della clessidra. Un ranking maggiore porta a scontri più difficili e, di conseguenza, a ricompense migliori.

Abbattere nemici e affondare navi porta diverse ricompense come maledizioni esclusive che trasformano l’aspetto del personaggio in diversi modi. Abbattendo quattro navi di seguito senza venire sconfitti, si ottiene il titolo di Campione, cosa che ci rende però dei bersagli alquanto ambiti per gli altri giocatori che sconfiggendoci potrebbero ottenere tutte le ricompense a noi associate.

L’ottava stagione di Sea of Thieves sarà disponibile a partire dal 22 novembre 2022. All’interno della Stagione 8 troveremo nuove Avventure e Misteri da seguire, oltre all’immancabile Plunder Pass ed eventuali altre correzioni e miglioramenti applicati al gioco che arriveranno con l’update.