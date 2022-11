MultiVersus: Marvin il Marziano disponibile da oggi

MultiVersus si è aggiornato con il lancio della Stagione 2 che introduce diverse novità tra cui un nuovo stage, nuove skin aggiuntive, un nuovo Battle Pass e un nuovo personaggio che si aggiunge da oggi al roster dei combattenti. Si tratta di Marvin il Marziano, il cattivo dalle buone maniere dei Looney Tunes.

Message from Mars! Marvin arrives in our orbit tomorrow!! We'll have downtime from 9:00am to 10:00am pst. Tune in to our Marvin stream at 9:30am! #MultiVersus @LooneyTunes https://t.co/SPvej2lZNk pic.twitter.com/rHVjH0plxj — MultiVersus (@multiversus) November 21, 2022

Marvin il Marziano è dotato del suo modulatore spaziale esplosivo “Illudium Q-36”, di una potente pistola laser polverizzante e di una straordinaria abilità che gli permette di evocare navicelle spaziali. Inoltre, vi ricordiamo che la scorsa settimana è stato annunciata una nuova mappa a tema Game of Thrones in cui troveremo alcune tra le più insidiose trappole di Westeros, il tutto accompagnato dal tema principale della serie remixato.

La Stagione 2 includerà anche un nuovo Battle Pass che contiene una serie di oggetti gratuiti per tutti i giocatori, tra cui le versioni Baker Street di Tom e Jerry e “Ora del tè” del profilo di Finn Pixel (Adventure Time). I giocatori che sbloccheranno il Pass Battaglia della Stagione 2 premium otterranno ancora più ricompense, tra cui Velma astronauta (Scooby-Doo), Bugs Maestro (Looney Tunes) e la celebrazione Arya Yawn (Game of Thrones). Entrambe le versioni del Pass Battaglia contengono 50 livelli di ricompense.

MultiVersus è un nuovo picchiaduro free-to-play in stile Smash Bros basato su scontri a squadre 2 vs 2 con un cast in continua espansione di personaggi iconici e universi leggendari. Il gioco include una varietà di amatissimi eroi e personaggi con cui fare squadra o da sfidare in battaglie epiche, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (supereroi e supercriminali DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones), Tom e Jerry e tanti altri ancora.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che Marvin il Marziano debutterà in MultiVerrsus subito dopo una manutenzione dei server di gioco che si svolgerà oggi tra le 18:00 e le 19:00 italiane.