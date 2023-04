La Cina rompe il silenzio sul rover marziano fermo dal 2022

Il rover cinese completamente robotizzato è in uno stato di blocco più lungo del previsto, circa dal maggio 2022. Per mesi la Cina non ha dato spiegazioni. Tramite Weixin (WeChat), si apprende che il veicolo ha probabilmente incontrato un eccessivo accumulo di sabbia e polvere, rompendo mesi di silenzio sullo stato del robot. Nel sito si legge che “Il team della missione Tianwen-1 ha scoperto che l’area di pattugliamento del rover marziano “Zhurong” ha subito un processo di tempesta di sabbia attraverso le immagini a media risoluzione ottenute dall’orbiter. Gli scienziati hanno confrontato le tipiche forme del terreno (in particolare il bordo del cratere da impatto) nelle immagini con risoluzione di 120 m dell’area di ispezione “Zhurong” il 16 marzo e il 30 aprile 2022, il cambiamento della corrente di generazione di energia dell’ala solare riflessa del veicolo può determinare che l’area locale sta vivendo un forte tempo di sabbia e polvere.

Al momento, l’area di ispezione del rover su Marte è entrata in inverno e la temperatura massima durante il giorno è scesa sotto i meno 20 ° C e la temperatura minima notturna è scesa a meno 100 ° C. La temperatura scenderà ulteriormente durante l’inverno marziano, con solstizio a metà luglio. In risposta alla ridotta capacità di generazione di energia delle ali solari causata da sabbia e polvere e dalla temperatura ambiente estremamente bassa in inverno, secondo il piano di progettazione e la strategia di controllo del volo, il 18 maggio 2022 il rover è entrato in modalità di sospensione. “

Il rover motorizzato Zhurong, che prende il nome da un mitico dio cinese del fuoco, si sarebbe dovuto risvegliare a dicembre dopo essere entrato in modalità di riposo programmata nel maggio 2022, quando il calo delle radiazioni solari con l’avvento dell’inverno ha ridotto la produzione di energia. Un accumulo imprevisto di polvere ha probabilmente influito sulla produzione di energia e sulla capacità di Zhurong di risvegliarsi, ha riferito martedì la televisione di Stato cinese, citando Zhang Rongqiao, progettista capo del programma cinese di esplorazione di Marte. La dichiarazione è successiva al rilascio delle immagini riprese dalla telecamera a bordo di una sonda della NASA, in orbita intorno a Marte, che dimostrano che il rover cinese non si è mosso almeno da settembre, secondo le immagini ufficiali. Il rover Zhurong, che pesa 240 kg ed è dotato di sei strumenti scientifici, tra cui una telecamera topografica ad alta risoluzione, è stato incaricato di studiare il suolo e l’atmosfera del pianeta dopo l’atterraggio senza incidenti nel maggio 2021. Alimentato dall’energia solare, Zhurong ha anche cercato segni di vita, tra cui l’acqua e il ghiaccio nel sottosuolo, utilizzando un radar a penetrazione del suolo. Il rover ha esplorato la superficie marziana per 358 giorni e ha percorso 1.921 metri (2.100 iarde), ha dichiarato Zhang, superando di gran lunga la durata originaria della missione di tre mesi. Oltre a Zhurong, altri due rover robotici hanno operato su Marte: Perseverance e Curiosity della NASA, il primo ha esplorato la superficie del pianeta per più di due anni e il secondo per oltre un decennio