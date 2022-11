Il Pixel 7 non ruota più lo schermo? Non sei l’unico, segnalazioni in tutto il mondo

Un nuovo fastidioso bug tormenta i proprietari del Pixel 7, il nuovo flagship di Google. A quanto pare la rotazione automatica dello schermo non funziona.

21—Nov—2022 / 10:46 AM

Un nuovo fastidioso bug tormenta i proprietari del Pixel 7, il nuovo flagship di Google. A quanto pare su alcune applicazioni non sarebbe possibile ruotare lo schermo, rendendo la visualizzazione dei contenuti multimediali estremamente snervante.

Il problema riguarderebbe i nuovi Pixel 7, ma anche i Pixel 6 e 6 Pro. I social sono già stati bombardati dalle segnalazioni di centinaia di utenti, frustrati per l’impossibilità di guardare in orizzontale i video di YouTube, Netflix e via dicendo.

“Il problema si presenta soprattutto con YouTube”, scrive un utente su Reddit. “L’auto rotazione del Pixel 7 non funziona correttamente e devo attivarla manualmente ogni volta”. Ma forse non è un problema esclusivamente dei dispositivi targati Google. Anche i proprietari di smartphone di altri brand hanno notato l’insorgenza di un bug molto simile. Alcune segnalazioni, ad esempio, arrivano dai proprietari di Galaxy Note 20 Ultra di Samsung.

Potrebbe trattarsi di un problema di YouTube, il che comunque non sposterebbe le responsabilità di un millimetro. Si parla sempre di una grana di Google.

Nel frattempo, gli utenti hanno anche segnalato alcuni altri bug. Di recente non starebbe funzionando correttamente nemmeno la feature che consente di interrompere le sveglie e i timer con un comando vocale. Siamo sicuri che Google lavorerà presto ad una soluzione ad entrambi i problemi.