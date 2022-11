Ant-Man and the Wasp: Quantumania, M.O.D.O.K. confermato dai Funko POP! del film

Confermata la presenza di M.O.D.O.K. in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo film del brand interno al Marvel Cinematic Universe.

Nonostante il trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania abbia messo molta carne al fuoco, dal nuovo film Marvel Studios possiamo aspettarci molte altre sorprese provenire dal reame quantico: una di queste, che conferma un’indiscrezione di qualche tempo fa proveniente dal merchandise, con una t-shirt che riportava una curiosa versione del villain M.O.D.O.K. e il logo del film. La provenienza del capo d’abbigliamento, però, era dubbia: ora invece un altro elemento di merchandise ufficiale è stato svelato e il dubbio completamente fugato.

Nella collezione di Funko POP! Ufficiali della pellicola figura, tra gli altri, proprio il bizzarro personaggio, la cui vera identità, tuttavia, potrebbe essere differente da quella nota nei fumetti originali o nella sfortunata serie animata per Hulu e Disney+ passata come una meteora sulle piattaforme streaming l’anno scorso.

🚨 Primeiras imagens dos Funkos Pop! de Quantumania mostram o primeiro vislumbre oficial do M.O.D.O.K pic.twitter.com/6m9cnleDOV — Marvel News (@BRMarvelNews) November 20, 2022

Secondo alcuni rumor (quindi occhio ai possibili spoiler!) sotto la maschera di M.O.D.O.K. non si nasconderebbe George Tarleton, sfortunato ingegnere della Avanzate Idee Meccaniche (A.I.M.) tramutato in una sorta di cyborg super intelligente denominato Mental Organism Designed Only for Computing: nel MCU sarebbe Darren Cross / Calabrone, il villain del primo film del 2015, che era difatti finito nel reame quantico alla fine della pellicola e sarebbe, ora, in cerca di vendetta dopo aver subito effetti al contempo avversi (sulla sua forma umana) e positivi (sui suoi poteri). Staremo a vedere quanto di questo si rivelerà reale: la presenza dell’interprete originale Corey Stoll nella pellicola non è stata menzionata, ma non è certo impossibile, dato ultimamente i Marvel Studios stanno riesumando alcuni “vecchi” villain rimasti nell’ombra per molto tempo, come Abominio e il Capo.

Il film di Peyton Reed, in uscita il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, vede il ritorno di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, con Kathryn Newton che prende il posto di Abby Ryder Fortson, nei panni di una Cassie Lang ormai cresciuta e, in più, Bill Murray in un ruolo non ancora specificato e Jonathan Majors in quello di Kang il conquistatore.

Sinossi:

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

