Ant-Man and the Wasp: Quantumania, trailer italiano della nuova avventura Marvel

A febbraio potremo andare alla scoperta del Reame Quantico insieme a Scott Lang e famiglia nell’atteso Ant-Man and the Wasp: Quantumania, di cui vi mostriamo il trailer italiano ufficiale.

Il film di Peyton Reed vede il ritorno di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, con Kathryn Newton che prende il posto di Abby Ryder Fortson, nei panni di una Cassie Lang ormai cresciuta e, in più, Bill Murray in un ruolo non ancora specificato e Jonathan Majors in quello di Kang il conquistatore.

Sinossi:

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

