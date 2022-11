Andor 2: le riprese della seconda stagione sono appena iniziate e proseguiranno fino all’estate

Collider ha rivelato che le riprese di Andor 2 sono appena iniziate, ed il sito specializzato ha anche avuto modo di saper fino a quando si protrarranno: la produzione, che è partita proprio oggi, 21 novembre, proseguirà fino ad agosto.

I nove mesi di produzione sono considerati usuali per un tipo di progetto, quali sarà quella di Andor 2, che prevede la distribuzione di dodici episodi. Stiamo parlando solo di periodo di lavoro sul set, che non comprende quindi la fase di post-produzione.

Il produttore della serie, Tony Gilroy, ha dichiarato:

La parte del processo produttivo che può accelerare le cose è solo la post-produzione, e l’unico modo in cui si può farla è avendo più soldi, ed i margini sono pochi.

Ancora non sono state stabilite date di distribuzione di Andor 2, certo è che probabilmente si arriverà direttamente al 2024. Attualmente si è appena conclusa la prima stagione su Disney+.

Il telefilm su Andor esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Presentando la serie TV l’attore Diego Luna ha dichiarato: